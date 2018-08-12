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Путин встретился с Роухани на полях Каспийского саммита

  • 12.08.2018, 21:24
Путин и Роухани

В ходе встречи президенты РФ и Ирана обсудили урегулирование сирийского кризиса.

Президент России Владимир Путин на полях Каспийского саммита встретился с президентом Ирана Хасаном Роухани, передает ТАСС.

Отмечается, что в ходе встречи лидеры обсудили урегулирование сирийского кризиса. Роухани отметил, что борьба с терроризмом является одной из сфер взаимодействия России и Ирана. По словам иранского президента, установление мира в регионе является общей задачей государств.

«Весь мир стал свидетелем того, что при помощи Ирана и РФ сирийская армия смогла сыграть важную роль в деле борьбы с терроризмом в своей стране», — сказал Рухани. Он добавил, что в последние годы были достигнуты «два больших успеха»: сотрудничество Ирана, России и других стран по ядерной сделке, а также взаимодействие Ирана, России и Турции в Сирии.

Ранее 12 августа президенты России, Казахстана, Ирана, Азербайджана и Туркмении в Актау подписали Конвенцию о статусе Каспийского моря. Документ, который обсуждался в течение 22 лет, создает основу для установления линии разграничения дна и недр, на основе которой в будущем будет определена доля каждой страны в Прикаспийском бассейне. Кроме того, Путин рассказал, что согласно конвенции на Каспии будет запрещено размещать иностранные военные базы.


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