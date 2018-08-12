Беларусь - среди лидеров по импорту украинских яблок

Беларусь - среди лидеров по импорту украинских яблок1
- 12.08.2018, 21:25
Больше всего украинских яблок вывозят в Беларусь, Молдову и Австрию.
В сезоне 2017-2018 годов Украина экспортировала в 3,2 раза больше яблок, чем в прошлом году.
Об этом сообщает epravda.com.
Как отмечается, на экспорт ушло 40,9 тыс. тонн яблок. Тогда как в сезоне 2016/17 экспорт яблок составил всего 12,8 тыс. тонн.
"Больше всего украинских яблок на сегодняшний день вывозят в Беларусь, Молдову и Австрию", - говорится в сообщении.