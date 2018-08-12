Видео дня: Как Ольга Мазуренок выиграла марафон на чемпионате Европы 12.08.2018, 21:31

Финишировать первой белоруске не помешало даже кровотечение из носа.

Бегунья Ольга Мазуренок одержала свою первую победу в ТОП-турнире, опередив своих соперниц на чемпионате Европы в Берлине. Время победительницы — 2 часа 26 минут 22 секунды.

Финишировать первой ей не помешало даже кровотечение из носа, которое началось на отметке 10 километров, передает tut.by.

Всего на ЧЕ-2018 в активе сборной Беларуси уже шесть личных наград, наша страна разместилась на седьмом месте в медальном зачете чемпионата Европы по легкой атлетике.