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Взгляните на небо: этой ночью пик звездопада Персеиды

  • 12.08.2018, 22:30
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В ночь с 12 на 13 августа можно наблюдать пик одного из самых ярких звездопадов года - метеорного потока Персеиды.

В ночь с 12 на 13 августа земляне с Северного полушария, в числе которых белорусы, смогут наблюдать пик одного из самых ярких звездопадов года - метеорного потока Персеиды.

По данным Международной метеорной организации (ММО) такое природное явление можно наблюдать ежегодно в период примерно с 17 июля по 26 августа, когда Земля проходит через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта – Туттля.

Попадая в атмосферу нашей планеты, обломки породы сгорают. В этот момент с Земли кажется, что радиант метеорного дождя расположен в созвездии Персея (отсюда и название звездопада).

Пик интенсивности метеорного потока ожидается по киевскому времени с 20:00 12 августа и до 6:00 13 августа, однако астрономы не исключают, что и вечером 13 августа поток будет ярким.

В ММО считают, что в небе можно будет увидеть до 100 «падающих звезд» в час, когда традиционно это 50-75 метеоров.

Персеиды будут видны невооруженным глазом. Однако разглядывать их рекомендуется за пределами больших городов, чтобы не мешали огни и был более широкий угол обзора.


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