В Риме построят первый храм в честь Иоанна Павла II 1 13.08.2018, 8:21

Строительство начнется осенью.

В Риме построят первый в городе храм в честь Святого Иоанна Павла II (в миру Кароль Войтыла, поляк по происхождению). Римско-католическая церковь будет расположена в квартале Гарбателла недалеко от университета Рома Тре у одной из главных трасс столицы Италии — Виа Остиенсе, сообщает «Радио Польша».

Церковь будет сооружена на месте бывшего рынка.

Проект храма разработало британское архитектурное бюро Chapman&Taylor. Это будет небольшая трехнефная церковь с изогнутым фасадом. Она впишется в одноэтажную застройку.

Строительство начнется осенью и продлится три года. Рядом будет сооружен новый торговый центр.