Саснович и Лапко разыграли путевку в основную сетку турнира в Цинциннати

Саснович и Лапко разыграли путевку в основную сетку турнира в Цинциннати1
- 13.08.2018, 8:59
- 1,149
Белоруски встретились в решающем раунде теннисного турнира в США.
Белорусские теннисистки Александра Саснович и Вера Лапко встретились в решающем раунде квалификации турнира серии «Премьер» в американском Цинциннати с призовым фондом 2 874 299 долларов, сообщает tut.by.
В двухсетовом поединке Александра Саснович (№ 36 рейтинга WTA) обыграла Веру Лапко (№ 66 WTA) — 7:6 (7:5), 6:2. Встреча продолжалась 1 час 30 минут.
С основной сетки начнут выступление в Цинциннати две белоруски. Арина Соболенко (№ 39 WTA) в первом круге сыграет с британкой Йоханной Контой (№ 43 WTA), а Виктория Азаренко (№ 95 WTA) — с испанкой Карлой Суарес Наварро (№ 27 WTA).
В 2013 году Виктория Азаренко стала победительницей турнира в Цинциннати, обыграв в финале американку Серену Уильямс — 2:6, 6:2, 7:6 (8:6).