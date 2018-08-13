Саснович и Лапко разыграли путевку в основную сетку турнира в Цинциннати 1 13.08.2018, 8:59

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ВЕРА ЛАПКО

Белоруски встретились в решающем раунде теннисного турнира в США.

Белорусские теннисистки Александра Саснович и Вера Лапко встретились в решающем раунде квалификации турнира серии «Премьер» в американском Цинциннати с призовым фондом 2 874 299 долларов, сообщает tut.by.

В двухсетовом поединке Александра Саснович (№ 36 рейтинга WTA) обыграла Веру Лапко (№ 66 WTA) — 7:6 (7:5), 6:2. Встреча продолжалась 1 час 30 минут.

Александра Саснович

Фото: Reuters

С основной сетки начнут выступление в Цинциннати две белоруски. Арина Соболенко (№ 39 WTA) в первом круге сыграет с британкой Йоханной Контой (№ 43 WTA), а Виктория Азаренко (№ 95 WTA) — с испанкой Карлой Суарес Наварро (№ 27 WTA).

Вера Лапко

Фото с сайта tennis.by

В 2013 году Виктория Азаренко стала победительницей турнира в Цинциннати, обыграв в финале американку Серену Уильямс — 2:6, 6:2, 7:6 (8:6).