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Протесты в Румынии продолжались всю ночь, появились палатки

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  • 13.08.2018, 9:10
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Фото: Twitter

Люди вышли на улицы в столице и крупных городах страны.

В воскресенье вечером в Румынии началась третья серия уличных протестов из-за наступления правительства на антикоррупционные институции, в одном из городов демонстранты разбили палатку.

Об этом сообщает румынское агентство Mediafax.

Так же как и во время субботнего митинга, протесты не ограничились столицей – люди вышли на улицу также в других крупных городах страны.

В Бухаресте снова речь шла о десятках тысяч демонстрантов, как собрались на площади Виктории. В региональных центрах масштаб протесов был несколько меньшим, но также значительным.

Тысячи демонстрантов вышли на улицы городов Клуж-Напока, Констанца, Яссы, Сибиу, Меньшие демонстрации прошли в других городах.

Особенностью воскресных демонстраций стало то, что небольшая часть активистов оставалась на улице всю ночь – об этом сообщают из Бухареста Клуж-Напоки. Так, около полуночи возле префектуры Клуж-Напоки было около 80 человек, которые разбили на площади перед государственным зданием палатку и потребовали встречи с префектом.

О значительных инцидентах во время митинга не сообщалось.

Напомним, во время стычек на антиправительственном митинге, который состоялся 10 августа, пострадали 440 человек. Тогда полиция применила против митингующих слезоточивый газ и водометы.


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