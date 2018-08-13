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Как белоруска собрала 700 тысяч подписчиков на YouTube с помощью декора тетрадок

  • 13.08.2018, 9:31
  • 1,839
Фото: onliner.by

История неожиданного успеха.

Надежда Волотовская не рассказывает о политике или модной косметике, не учит своих подписчиков правильной жизни и не показывает очередную поездку в Дубай. Тем не менее девушка умудрилась собрать на своем YouTube-канале Bubenitta уже почти 700 000 подписчиков. А все благодаря роликам в духе «Сделай своими руками», где обычные вещи (открытки, сумочки, тетради) превращаются в нестандартные и получают вторую жизнь, пишет onliner.by.

Надежда — милая белорусская девушка, без богатств и покровителей за спиной. Она родилась в Витебске, жила там до третьего класса, после чего вместе с родителями переехала в Слуцк, а потом в Барановичи, где училась четыре года в университете. Четыре года назад вместе с мужем перебралась в столицу, а уже через полгода после переезда опубликовала первое видео. Сегодня она рассказывает о своей работе в интервью, а уже в сентябре подписчики смогут встретиться с ней на минском фестивале видеоблогеров «Вiдак».

О чувстве страха и причинах популярности

Не было чувства боязни или страха, когда публиковала первый ролик. Я прекрасно понимала, что, скорее всего, мало кто посмотрит это видео. Ну, мама, папа, близкие родственники. Больше ведь подписчиков не было. А потому и нечего было бояться. К тому же в первых роликах меня вообще не было в кадре, только руки. Это сейчас, конечно, если запускаешь канал, то и лицо должно быть видно, чтобы все ассоциировалось с конкретным человеком.

Мне кажется, канал оказался востребованным из-за интересного формата и тематики. Потому что на пространстве СНГ люди любят что-то делать и переделывать своими руками: мебель или даже блокнот с открыткой. Тогда как в Европе, мне кажется, проще пойти и купить нужную вещь. У нас это пользуется спросом, люди ищут такие предметы.

Это у нас закладывается еще в детстве, в школе, когда мы начинаем что-то делать своими руками. Все увлечения оттуда затем проецируются на взрослую жизнь. У меня, например, любимыми предметами были ИЗО, пение и физкультура. По сути с ИЗО я и связала свою жизнь.

О «ютуберской» работе

Душа требует снимать много чего, но физически мои ресурсы и время ограничены. А потому получается делать по одному ролику в неделю — четыре в месяц. Конечно, хотелось бы больше, но мне куда интереснее показывать несколько идей и задумок в одном видео, чем размазывать их по всей неделе. В одном ролике будет несколько идей, и каждый сможет найти интересное для себя. А потому и видео у меня масштабные, могут длиться больше 15 минут.

И да, это трудозатратный процесс. Практически на протяжении всего существования канала, за исключением последних нескольких месяцев, я делала все одна, набивала шишки, осваивала программы для монтажа. Начинала с самого простого, пока не понимала, что надо двигаться куда-то дальше, расти и развиваться. Качество роликов на YouTube постоянно меняется, люди уделяют этому много внимания, а отставать не хочется.

А сейчас функции монтажа я переложила на другого человека, что позволяет мне полностью погрузиться в творческую часть.

Был момент, когда свой основной канал я пыталась перевести с тематики DIY (Do It Yourself — «сделай сам») на что-то более нейтральное, поближе к разряду бьюти-блогов. Но потом быстро поняла, что если и делать канал, то делать его в единой тематике, чтобы не было «оливье» и человек точно понимал, на что он подписывается и что будет смотреть. Поэтому решила не изменять первоначальной задумке. Не уйду от этой тематики, пока уж совсем не надоест что-то мастерить. Второй канал — это все то, что остается за кадром основного канала.

О слове «блогер»

К слову «блогер» я отношусь нейтрально. Это как профессия. По крайней мере для меня это стало работой. Развившийся блогер имеет достаточно обширный уровень навыков. Это человек-оркестр, который умеет делать практически все.

Если ты делаешь любимую работу, то где бы ты ни был — в офисе или на фрилансе, ты будешь постоянно себя изнутри подогревать и стремиться дальше. А если ты даже пашешь сам на себя, но идешь против своих желаний, то от этого со временем устанешь. Ведь многие создают каналы просто для того, чтобы стать популярными и зарабатывать деньги. И это их главная мотивация. В любой сфере есть такие люди. И в конце концов им будет сложно. Работая сейчас на себя, я уверена, что на другую работу не соглашусь: это мое любимое занятие, я сама себе хозяйка. Могу устроить выходной или отдыхать целую неделю. Конечно, если заранее отсняла достаточно контента.

Я общаюсь с девочками из Казахстана, Украины, России. И я не могу сказать, что для нас работа на YouTube — это сложно. Каждый из нас выбрал себе сферу и такое занятие, потому что это нравится. Бывает, не хватает времени и ресурсов, но это в радость. Сложнее ли заниматься блогерством в Беларуси? Где бы ты ни находился — если тебе нравится заниматься тем, что ты выбрал, если твои единомышленники и подписчики тебя поддерживают, то твое дело стоит твоих усилий.

На чем зарабатывает блогер

Большинство моих зрителей из России. Белорусы только на четвертом месте после Казахстана и Украины. Львиную долю забот по поиску рекламодателей берет на себя «Медиакуб» — партнерка, с которой я работаю. Плюс, как и у всех блогеров, это непосредственная монетизация через YouTube и сторонние рекламные сотрудничества, мероприятия.

Но есть и фактор нестабильности. Не всегда можно быть уверенной в том, что к тебе придет какой-то рекламодатель.

Монетизация — это более-менее стабильный фактор. Доход с монетизации — это, по сути, моя зарплата. Все остальное — приятные бонусы.

Когда было до 100 000 подписчиков (первые год-полтора), я даже не монетизировалась. Это было для меня хобби, которое приносило удовольствие. После взятия этой планки я поняла, что есть смысл монетизировать ролики и хоть что-то зарабатывать. Когда я получила серебряную кнопку YouTube, возросла и мотивация, заработала монетизация. И если раньше родственники и близкие относились к этому скорее как к какому-то детскому развлечению, то затем появилось и признание, и полное понимание.

Об отношении к телику

Телевизор не смотрю. Как-то пробовала, но там слишком много чернухи: кто-то кого-то убил, изнасиловал. Мама дорогая! Каждый раз смотрю, и мне плохо становится. Я очень впечатлительный человек, и к этому обилию негатива сложно оставаться безучастным. Потому предпочитаю смотреть что-нибудь по фану — музыкальные каналы, например. А все полезное можно найти онлайн, не прибегая к помощи телевизора.

Личная жизнь должна оставаться личной

До тех пор пока я не завела второй канал, все было на уровне очень удаленного общения с подписчиками, я никого близко к себе не подпускала. Я и сейчас считаю, что личная жизнь должна оставаться за кадром. Все мы люди, и подписчики, у которых день не задался, могут нагрубить и выплеснуть свой негатив на тебя. Такое отношение к себе еще можно терпеть, но когда это касается твоих близких, то становится больно. Есть моменты, которые я озвучиваю, а есть те, которые не хочу показывать.

Все идеи давно придуманы, но…

Всегда есть моменты, когда ты просто устаешь. Со временем становится сложнее генерировать идеи. В этом случае я всегда прислушиваюсь к тому, чего хотят подписчики. К тому же в моей тематике есть какая-то сезонность. Накануне сентября это подготовка к школе и все связанные с этим поделки — к примеру, переделка тетрадей и пеналов. Хеллоуин, 8 Марта, Новый год — всегда есть за что зацепиться и к чему приготовиться.

По большому счету все идеи давно придуманы. Просто они обыгрываются каждый раз по-разному. Идеи приходят из интернета, после случайно увиденной картинки. Всегда есть что-то извне, что способно тебя вдохновить. Естественно, на 100% никто не заимствует. Всегда проходит адаптация под твое видение того, как можно сделать лучше, какие материалы можно использовать.


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