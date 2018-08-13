За взятку в размере бутылки коньяка и трех палок колбасы директор совхоза сел на четыре года 17 13.08.2018, 9:59

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Общая стоимость «взятки» составила 45 рублей 56 копеек.

8 августа суд Россонского района признал 56-летнего директора коммунального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Краснополье» Сергея Карпенко, руководившего хозяйством 24 года, виновным в получении взятки путем вымогательства, сообщают «Народные новости Витебска».

Как установило следствие, 4 мая Карпенко, который также являлся «депутатом» райсовета, находясь в своем рабочем кабинете, потребовал от безработной за трудоустройство в КУСХП взятку в виде продуктов питания и спиртных напитков.

После этого женщина, желавшая трудоустроиться в КУСХП «Краснополье», обратилась в милицию. 7 мая он принесла в кабинет и передала директору сельхозпредприятия бутылку коньяку, три палки колбасы и коробку конфет

После этого Серей Карпенко был задержан с поличным в рабочем кабинете, а затем водворен в следственный изолятор.

Обстоятельствами, смягчающими ответственность обвиняемого, суд признал наличие на его иждивении несовершеннолетнего ребенка и уплату в полном объеме суммы дохода от преступной деятельности.

В результате Сергей Карпенко признан виновным в получение взятки путем вымогательства, и на основании части 2 статьи 430 УК ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества и лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на 4 года. Отбывать наказание бывший председатель будет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима, об этом «ННВ» сообщили в пресс-службе Витебского областного суда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.