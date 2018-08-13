Стало известно, кто будет работать в комиссиях по «тунеядцам» 24 13.08.2018, 10:17

7,961

Уже появились первые списки.

Стало известно, кто конкретно будет работать в витебских районных комиссиях по «координации работы по содействию занятости населения». Списки членов комиссий «по тунеядцам» Первомайского и Железнодорожного районов Витебска опубликованы недавно на сайте горисполкома, сообщает правозащитный центр «Весна».

Администрация Октябрьского района информацией пока не делится.

Персональные составы комиссий были утверждены еще весной 2018 года. В составе комиссий - сплошь госчиновники: сотрудники и руководители отделов идеологической работы, образования, спорта и туризма, экономики, налоговых инспекций, ЗАГСов, расчетных центров, отделов ЖКХ, учреждений здравоохранения и РОВД.

Общественные объединения в комиссиях представлены... первыми секретарями районных комитетов БРСМ.

Главные врачи, идеологи, милиционеры...

Так, в состав комиссии Железнодорожного района входит руководитель отдела идеологической работы Ольга Oлeшкович, главные врачи городских поликлиник №№ 6 и 7 Елена Пищик и Людмила Алексеева, начальник отдела внутренних дел администрации Алексей Блохин, первый секретарь Железнодорожного районного комитета БРСМ Карина Пушкарева и другие. В комиссии - 15 человек.

Среди членов соответствующей комиссии при администрации Первомайского района Витебска - заместитель начальника отдела экономики Елена Кoвыляева, начальник отдела ЗАГС Олеся Мартынова, районный идеолог Наталья Соколова, заместитель начальника отдела внутренних дел районной администрации Александр Рыбаков, заведующий поликлиники №2 Юрий Степаненко, первый секретарь районного БРСМ Святослав Михайлов. В составе Первомайской комиссии «по тунеядцам» - 17 человек, но некоторые из них отмечены звездочками - «с их согласия».

«Комиссии будут нарушать права граждан»

В июле витебский правозащитник Павел Левинов просил администрацию Первомайского района включить его в состав комиссии «по содействию занятости», но получил отказ. Чиновники ссылались на то, что комиссии уже сформированы и утверждены.

Комментируя отказ, Павел Левинов говорил, что комиссии наделены слишком широкими полномочиями: "С теми полномочиями, которые им наделены, эти комиссии будут нарушать права граждан на свободный выбор профессии, на свободу распоряжаться своим временем, будут вмешиваться, в том числе, и в частную жизнь граждан".

Когда будут сформированы черные списки? ..

На сайте Витебского горисполкома сообщается, что «список граждан, «не занятых в экономике», будет сформирован к 1 декабря 2018 года.

Но, как сообщила 8 августа государственное издание "Витебские вести", в ходе рабочего совещания председатель областного «совета депутатов» Владимир Терентьев "дал поручение" сформировать списки до 1 сентября.

Очень показательно при этом, что официальная областная газета уже больше не пользуется фразами вроде «не занятые в экономике», а прямо называет в заголовке таких людей "тунеядцами".