«Барселона» одержала волевую победу в матче за Суперкубок Испании 13.08.2018, 10:09

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Фото: официальный сайт «Барселоны»

Титул стал 33-м в клубной карьере Лионеля Месси.

Футболисты «Барселоны» переиграли «Севилью» в матче за Суперкубок Испании со счетом 2:1. Встреча состоялась 12 августа на стадионе «Стад де Танжер» в марокканском городе Танжер. «Барселона» участвовала в матче как прошлогодний чемпион и обладатель Кубка Испании; «Севилья» получила право выступить как финалист Кубка страны прошлого сезона, сообщает РБК.

Счет в матче уже на девятой минуте открыл полузащитник «Севильи» Пабло Сарабия. Изначально судья встречи отменил гол из-за офсайда, но затем воспользовался системой видеопомощи арбитрам (VAR) и засчитал взятие ворот.

«Барселона» отыгралась на 42-й минуте. Отличился защитник каталонской команды Жерар Пике. На 78-й минуте чемпион Испании вышел вперед — Усман Дембеле забил второй гол команды, точно пробив под перекладину из-за пределов штрафной площади.

На 90-й минуте матча «Севилья» могла сравнять счет — арбитр встречи назначил пенальти за фол на Алеше Видале в штрафной «Барселоны». Виссам Бен-Йеддер взялся исполнить 11-метровый удар, но пробил слабо, и вратарь каталонцев Марк-Андре тер Стеген забрал мяч в руки.

Победа в Суперкубке Испании стала 13-й в истории «Барселоны» и шестой за последние десять лет. Клуб является самым титулованным в розыгрыше этого трофея — на втором месте идет мадридский «Реал», который выигрывал Суперкубок десять раз.

Капитан «Барселоны» Лионель Месси завоевал с командой 33-й трофей и стал самым титулованным игроком в истории клуба. В составе «Барселоны» Месси девять раз выигрывал чемпионат Испании, восемь раз Суперкубок Испании, шесть раз Кубок Испании, четыре раза Лигу чемпионов и по три раза Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

С 2018 года федерация футбола Испании изменила формат проведения Суперкубка страны. Теперь в рамках турнира играется только один матч, а не два, как это было ранее. Кроме того, было решено провести встречу в Марокко. Также на матче впервые в истории испанского футбола была применена VAR.