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Фотофакт: В Бразилии выкопали картофелину в виде «ноги великана»

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  • 13.08.2018, 10:15
  • 2,015

Удивительную находку супруги передали в Музей картофеля во Флориде.

Марли и Пауло Кукуинелы, проживающие в бразильском городе Мелейру, одного дня выкопали у себя на огороде ногу, которая, судя по габаритам, могла принадлежать только великану, пишет newsyou.info.

Восьмикилограммовая ступня имеет пять пальцев и правильные человеческие пропорции.

Семья сперва подумала, что раньше по их земле бродили огромные создания, однако в реальности находка оказалась лишь картофелиной не только аномальных размеров, но и нестандартной формы.

Как отметили хозяева дачного участка, они более шести лет выращивают картофель, но такое видят впервые. Картошка даже покрыта корешками, которые похожи на волосы.

Удивительную находку супруги передали в Музей картофеля во Флориде, так как съесть такой экспонат попросту не могут.


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