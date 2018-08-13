Фотофакт: В Бразилии выкопали картофелину в виде «ноги великана»4
- 13.08.2018, 10:15
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Удивительную находку супруги передали в Музей картофеля во Флориде.
Марли и Пауло Кукуинелы, проживающие в бразильском городе Мелейру, одного дня выкопали у себя на огороде ногу, которая, судя по габаритам, могла принадлежать только великану, пишет newsyou.info.
Восьмикилограммовая ступня имеет пять пальцев и правильные человеческие пропорции.
Семья сперва подумала, что раньше по их земле бродили огромные создания, однако в реальности находка оказалась лишь картофелиной не только аномальных размеров, но и нестандартной формы.
Как отметили хозяева дачного участка, они более шести лет выращивают картофель, но такое видят впервые. Картошка даже покрыта корешками, которые похожи на волосы.
Удивительную находку супруги передали в Музей картофеля во Флориде, так как съесть такой экспонат попросту не могут.