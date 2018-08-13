На дне: что произошло с акциями российских компаний после рекордного обвала 1 13.08.2018, 10:57

2,103

Фото: Getty Images

Восстановиться не удалось никому.

Геополитические угрозы, общий рыночный негатив и корпоративные события не раз приводили к резкому падению котировок российских бумаг. РБК Quote выбрал самые пострадавшие акции и подсчитал, насколько затягивалось падение, какой глубины оно достигало и сколько времени требовалось бумагам на восстановление потерь.

«Русал»

Самое свежее в памяти падение котировок произошло в апреле 2018 года, когда Соединенные Штаты включили в санкционный список «Русал» Олега Дерипаски. Акции этой компании достигли минимальной точки в «черный понедельник» 9 апреля: по сравнению с уровнем 5 апреля они подешевели более, чем на 55%. За 11 дней бумаги потеряли почти 72% стоимости и до сих пор не смогли полностью вернуть потери.

En+

Еще один бизнес Олега Дерипаски, EN+, к 25 апреля потеряли более 60% к ценам 5 апреля (за день до санкций). Принципиальная разница с «Русалом» оказалась в том, что алюминиевый гигант смог хотя бы начать восстановление, а энергетическая корпорация En+ так и торгуется на уровне дна.

АФК «Система»

В 2014 году основного акционера и председателя совета директоров АФК «Система» Владимира Евтушенкова поместили под домашний арест. Миллиардер оказался фигурантом уголовного дела, связанного с хищением акций башкирских топливно-энергетических предприятий. Впоследствии его отпустили из-под ареста. За три месяца акции АФК «Система» упали с 36,5 до 6,34 руб. — компания подешевела на 82%.

ПИК

Крупнейшее за последние годы падение российского фондового рынка произошло в 2008 году — во время мирового финансового кризиса. Тогда фондовые индексы в мае показали исторические максимумы, а всю вторую половину года снижались. Осенью акции крупных компаний ускорили падение.

Обвал фондового рынка 2008 года совпал с глобальной рецессией и, по мнению большинства экспертов, был вызван резким сокращением потребления нефти. Акции почти всех российских девелоперских компаний упали до исторического минимума, а бумаги ПИК стали лидерами снижения, потеряв 95,83%.

АвтоВАЗ

Разразившийся осенью 2008 года финансовый кризис быстро остановил наблюдавшийся до этого рост продаж АвтоВАЗа. Обвал рубля практически парализовал систему выдачи потребительских кредитов, с помощью которых продавалась половина автомобилей тольяттинского автозавода. За несколько месяцев акции крупнейшего автопроизводителя России потеряли 84,79% стоимости.