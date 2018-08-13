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Илья Ивашко впервые в карьере вошел в топ-100 мирового рейтинга теннисистов

  • 13.08.2018, 11:01
Илья Ивашко

24-летний минчанин набрал 559 очков.

Белорусский теннисист Илья Ивашко впервые в карьере вошел в первую сотню мирового рейтинга, сообщает БелТА.

Неделю назад 24-летний минчанин занимал 125-ю позицию, а затем добрался до 1/8 финала престижного турнира в канадском Торонто и замкнул топ-100 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), набрав 559 очков.

Белорус Владимир Игнатик (270 очков) находится на 209-м месте, Егор Герасимов (210) занимает 264-ю позицию. Возглавляет рейтинг испанец Рафаэль Надаль, который в Торонто выиграл свой 80-й чемпионский титул в карьере.

Топ-10 рейтинга АТР:

1. Рафаэль Надаль (Испания) - 10220 очков,

2. Роджер Федерер (Швейцария) - 6480,

3. Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) - 5410,

4. Александр Зверев (Германия) - 4845,

5. Григор Димитров (Болгария) - 4700,

6. Кевин Андерсон (ЮАР) - 4535,

7. Марин Чилич (Хорватия) - 4085,

8. Доминик Тим (Австрия) - 3665,

9. Джон Изнер (США) - 3505,

10. Новак Джокович (Сербия) - 3445.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) белоруска Арина Соболенко занимает 34-е место (1405 очков), Александра Саснович на 36-й строке (1363), у Веры Лапко 66-я позиция (879), Виктория Азаренко находится на 87-м месте (761).

На этой неделе трое из них примут старт на турнире категории "Премьер" в американском Цинциннати. В первом раунде Виктория Азаренко встретится с испанкой Карлой Суарес Наварро (27), Александра Саснович сыграет со словачкой Викторией Кузьмовой (56), Арина Соболенко будет соперничать с британкой Йоханной Контой (39).

Топ-10 рейтинга WTA:

1. Симона Халеп (Румыния) - 8061,

2. Каролин Возняцки (Дания) - 6135,

3. Слоан Стивенс (США) - 5727,

4. Ангелика Кербер (Германия) - 5255,

5. Каролин Гарсия (Франция) - 4680,

6. Петра Квитова (Чехия) - 4550,

7. Элина Свитолина (Украина) - 4470,

8. Гарбинье Мугуруса (Испания) - 4400,

9. Каролина Плишкова (Чехия) - 4395,

10. Юлия Гергес (Германия) - 3905.


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