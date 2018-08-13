В Таджикистане совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 с белорусом на борту 13.08.2018, 10:02

Инцидент произошел при возвращении на базу альпинистов в низовье ледника Фортамбек.

В Таджикистане вертолет Ми-8 с 13 альпинистами, в том числе гражданином Беларуси, и тремя членами экипажа на борту совершил жесткую посадку. Инцидент произошел при возвращении вертолета на базу альпинистов в низовье ледника Фортамбек, передает БелТА.

По информации местных СМИ, на борту вертолета находились 13 туристов, среди них граждане Беларуси, России и Испании. Среди туристов есть жертвы и пострадавшие.

Как сообщила пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Таджикистана Умеда Юсуфи, для выяснения причин и всех обстоятельств происшествия создана правительственная комиссия.

В нее вошли руководители Комитета по ЧС, МВД, Госкомитета национальной безопасности, Министерства обороны, Министерства здравоохранения и социальной защиты населения и других ведомств. Принято решение о направлении к месту происшествия двух вертолетов со спасателями и медицинскими работниками.

Белорус, который находился на борту вертолета Ми-8, совершившего жесткую посадку в горах Таджикистана, жив.

Об этом корреспонденту БелТА сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз. "По предварительной информации, все альпинисты, которые находились на борту вертолета, в настоящий момент живы и находятся в самостоятельно сооруженном ими временном лагере. Среди пассажиров есть один гражданин Беларуси", - сказал он.

В настоящий момент проводится совместная спасательная операция альпинистов компетентными ведомствами Таджикистана. "Посольство Беларуси в Таджикистане находится в постоянном контакте с МЧС Таджикистана и окажет все необходимое содействие белорусским гражданам", - заверил пресс-секретарь МИД. Как сообщалось ранее, вертолет Ми-8 с 13 альпинистами, в числе которых граждане Беларуси, России и Испании, и тремя членами экипажа на борту совершил жесткую посадку. Инцидент произошел при возвращении вертолета на базу альпинистов в низовье ледника Фортамбек.