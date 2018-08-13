Где берет новости БелТА? 8 13.08.2018, 11:19

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Фото: БелТА

Лишь на минувшей неделе агентство опубликовало более 50 новостей без конкретизации источников информации.

Хотя у всех новостей имеются авторы, пишет «Ежедневник».

Заимствование информации — понятие весьма растяжимое. В этом не перестает убеждать БелТА, демонстрируя удивительную многогранность в отношении к своим и чужим авторским материалам. Только на минувшей неделе на сайте Белорусского телеграфного агентства (в открытом доступе) появилось более 50 новостей с загадочными ссылками «сообщают СМИ» или «сообщают информагентства». Основная масса подобных материалов пришлась на рубрику «В мире».

По большому счету, БелТА действительно транслировало новости СМИ и информагентств. Однако оно не потрудилось сообщить, каких именно. С таким же успехом можно было сослаться на интернет или стоящий на столе компьютер. А так поступать по меньшей мере некорректно. Тем более что у каждой новости есть автор.

Не заметили «Мену»?

Например, 9 августа БелТА сообщило: «Глава Центробанка Египта Тарек Амер заявил, что страны Африки задумались о создании общего центрального банка и единой валюты для всего континента, такую информацию сообщают информагентства».

Источник заимствования информации указан не был, хотя при копировании данной новости выскакивало предупреждение: «При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна».

Отметим, что подавляющее большинство СМИ в русскоязычном интернете конкретизировали ссылку на источник данной информации. Так, РИА «Новости» сослалось на египетское агентство «Мена», а РБК — на газету The Egyptian Gazette.

Также 9 августа БелТА опубликовало заметку, в которой сообщалось: «Два депутата лишены неприкосновенности по делу о покушении на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Такое решение приняла в среду Конституционная ассамблея страны, сообщают информагентства».

В более корректных СМИ эта же новость появилась со ссылкой на венесуэльское информационное агентство AVN.

Аналогичные примеры можно привести и с другими 50 материалами, опубликованными на минувшей неделе без конкретизации ссылок.

То есть БелТА берет чужую информацию и после небольшой переработки превращает ее в свою. Как это действие называется?

Загадочные ученые

Более того, некоторые новости БелТА вообще не имеют не только ссылок на источник, но и не конкретизируют субъектов информации. Например, в заметке «Ученые выяснили, что соль полезна для сердца», рассказывается об ученых из Канады, которые развеяли всем известный миф о вреде соли для организма. При этом какого-либо пояснения, что это за ученые и какую организацию они представляют, канадский корреспондент БелТА (надо полагать, именно он поставляет такие информпродукты государственному агентству) не привел.

И это далеко не единичный случай.

О зеркале забыли?

В целом же, «дело БелТА» наводит на мысли о весьма избирательном отношении к чужому авторскому праву и своему. Практически все киноманы в Беларуси смотрят пиратское видео, большинство пользователей интернета имеют пиратское ПО, а государственные СМИ ничтоже сумняшеся публикуют без ссылок чужие новости. Но как только речь заходит о собственном контенте, все это не мешает обвинять других в воровстве. А может, имеет смысл в зеркало посмотреть?