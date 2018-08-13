Доллар обновил годовой максимум 3 13.08.2018, 11:30

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Фото: Bloomberg

Торги в Минске продолжаются.

В начале торгов в Минске 13 августа доллар США обновил годовой максимум.

На открытии сессии доллар подорожал на 0,0180 до 2,0737 белорусского рубля, пишет nn.by.

Четыре месяца назад на торгах 11 апреля американская валюта выросла до 2,0698. После чего доллар стал снижаться и несколько раз падал ниже 2 рубля.

Евро вырос на 0,0102 до 2,3640.

1 января доллар стоил 1,9727.

Российский рубль сегодня упал на 0,0329 до 3,0420 белорусского за 100 единиц.

Торги продолжаются.

На торгах в Москве российский рубль продолжает снижение относительно доллара: в начале сессии доллар подорожал на 0,59 копейки до 68,29 российского. Евро вырос на 0,51 до 77,76.