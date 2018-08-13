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«Бомбить Воронеж»: Путину предложили ответить на санкции новыми налогами

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  • 13.08.2018, 11:32
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Фото: AFP

Увеличение НДС посчитали недостаточной мерой.

На фоне нарастающей угрозы новых санкций США, которые могут простираться от запрета на технологии и инвестиции в госдолг до полного отключения России от мировой долларовой системы, власти продолжают искать способы наполнить бюджет за счет повышения налогов, пишет finanz.ru.

Вслед за увеличением НДС до 20%, которое принесет около 600 млрд рублей в год, налоговым маневром в нефтяной отрасли, который позволит собрать еще 1,1 триллиона, дополнительные изъятия можно провести у металлургов и химической промышленности.

Как сообщили Bloomberg, "Ведомости" и РБК, с таким предложением к Владимиру Путину обратился помощник президента Андрей Белоусов.

По мнению Белоусова, который считается идеологом повышения НДС, с 14 металлургических, химических и нефтехимических компаний можно собрать 513,66 млрд рублей в год. Это сверхдоходы, которые те получили из-за изменения "внешней рыночной конъюнктуры", аргументирует Белоусов.

"Норникелю", по его расчетам, можно выписать счет на 114,2 млрд рублей, "Алросе" - на 67,28 млдр рублей, "Сибуру" - на 65,23 млрд рублей, "Северстали" - на 43,31 млрд рублей.

С золотодобывающей компании сына сенатора Сулеймана Керимова "Полюс" предлагается получить дополнительно 58,19 млрд рублей.

В списке Белоусова оказался даже "Мечел", три года назад находившийся на грани банкротства, от которого его спасла лишь реструктуризация долга перед российскими банками.

Рентабельность металлургов и химиков существенно выше, чем у нефтегазового сектора, объясняет Белоусов: это создает возможности для государства по изъятию сырьевой ренты "с учетом санкционных ограничений".

Путин дал поручение проработать вопрос на уровне экспертов и правительства, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Хотя суть предложения - не вызывает вопросов, аргументация и механизм "абсолютно абсурдны" и "создают неверные сигналы для субъектов экономики", говорит директор аналитического департамента "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов.

Де-факто предлагается налог на эффективность: если компании реализовали правильную инвестиционную стратегию и сейчас пожинают плоды этой деятельности (например, "Северсталь"), то они должны отдать намного больше, чем те, кто совершал стратегические ошибки, объясняет эксперт: такой подход демотивирует и фактически поощряет компании, которые хуже работают.

Изъятие 500 млрд рублей равнозначно изъятию трети доходов всех металлургов, комментирует руководитель аналитического департамента БКС Кирилл Чуйко: это ударит по их возможностям инвестировать в модернизацию и поддержание мощностей.


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