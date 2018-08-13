закрыть
13 августа 2018, понедельник, 13:24
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Этой ночью белорусы наблюдали «звездный дождь» Персеидов

1
  • 13.08.2018, 11:41
Фото: «Наша Ніва»/Виктор Малыщиц

Самые крупные метеоры были видны до нескольких секунд.

Белорусы в ночь с 12 на 13 августа могли наблюдать до 110 падающих звезд в час - именно на это время пришелся пик метеорного потока Персеиды.

Звездопад Персеиды ежегодно наблюдается в августе со стороны созвездия Персея. Падающие частицы размером от песчинки до небольших горошин сгорают в атмосфере Земли на скорости около 210 тыс. км/ч.

Самые крупные метеоры видны до нескольких секунд.

Фото: «Наша Ніва»/Виктор Малыщиц

популярное за неделю

Мнение

«Звездные войны» начинаются
«Звездные войны» начинаются Виталий Портников
Выходить по одному!
Выходить по одному! Ирина Халип
Время необратимо
Время необратимо Марина Адамович
Генеральная репетиция последнего парада
Генеральная репетиция последнего парада Владимир Халип