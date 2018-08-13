«Впечатления на всю жизнь»: Как белоруске удалось недорого отдохнуть в Израиле 13.08.2018, 11:53

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Прикоснуться к святыням и прочувствовать атмосферу возможно и с невысокими доходами.

Свою историю рассказала tut.by читательница Екатерина, которая прошлым летом открыла с подругой шенгенские визы, чтобы отправиться в недорогой евротур, а вместо этого оказалась на пляже дорогого Израиля:

Хороший билет-ключ к бюджетному отдыху

В Израиль мы ехать совсем не планировали, скажу больше, вообще не думали, что попасть туда реально простому смертному с зарплатой ниже «по пятьсот». Тем не менее, после двух недель активных поисков попались билеты от польской авиакомпании Lot по очень приятной стоимости.

Даже на сегодняшний день это равняется 236 рублей в обе стороны. Включен багаж и ручная кладь. Виза в Израиль для белорусов не нужна. На границе сказали, что приехали в отпуск для посещения Иерусалима и Мертвого моря, показали бронь хостела.

Из Минска на ночном поезде до Бреста (7 рублей), а через час уже отправился автобус Брест-Люблин (23 рубля). Счастливым обладателем автомобиля необходимо преодолеть всего 170 км до Люблина.

До аэропорта Свидник можно добраться на автобусе, но мы вылетали рано утром, поэтому воспользовались услугами такси — 20 рублей туда и столько же до автовокзала в обратном направлении. Итого трансфер и непосредственно сам перелет в две стороны 336 рублей. При этом мы погуляли по Люблину и попробовали разные польские вкусняшки. Кстати предложение было совсем не «горящим», до вылета оставалось чуть больше трех месяцев. Страховку я нашла в машине возле Литовского посольства за 9 евро на весь отпуск.

Жилье в Тель-Авиве

За сэкономленную половину средств от стоимости билета (если бы вылет был из Минск-2) мы забронировали места в хостеле в районе Старого Яффо. Это исторический район Тель-Авива с неповторимой архитектурой и близостью набережной. Дорога до пляжа неспешным шагом не более 10 минут. За 9 дней проживания с включенными завтраками (хумус, тосты, джем, масло, йогурт, овощи, шоколадная паста) мы перевели по 380 рублей за человека. Кофе, чай, питьевая вода в хостеле были бесплатными круглосуточно, кухня оборудована свч-печью и газовой плиткой, холодильником и посудой. Бесперебойный Wi fi уже включен в стоимость.

Конечно, хостел — это не бутик-отель, но сумма в 190 у.е. за 9 дней проживания на Земле Обетованной вполне адекватная.

Пляж Средиземного моря бесплатный, чистый и свободный. Вода в августе, как парное молоко, а шикарные волны в полдень — отличный бонус для любителей серфинга.

Жилье забронировали на букинге без предоплаты, с карты ушла только сумма около 5 рублей, как страховка. Купили билеты в мае, поэтому до отпуска было три месяца на поиски крыши над головой.

Питание

Не смотря на огромное разнообразие свежих фруктов, овощей и близость к морю, еда в Израиле значительно пробивает брешь в бюджете. О посиделках в кафе нет и речи, потому как даже в обычном супермаркете литровая бутылка питьевой воды около 5 рублей. В Макдональдсе совсем не минские цены, все продукты и напитки эквивалентны израильским пособиям и зарплатам. Мы активно налегали на фрукты, арбузы, хумус. Честно говоря, при жаре 40 градусов не хочется чего-то тяжелого или жирного. Питьевую воду брали с собой из хостела, исключили бесполезные и вредные снеки, орешки и шоколадки. Иногда покупали полуфабрикаты для СВЧ и готовили в хостеле. Точно не голодали, но старались покупать необходимые продукты. В следующий раз обязательно захватим супчиков и какой-нибудь крупы. На ужин всегда ели фалафель в пите с различными соусами (достаточно большая порция около 10 рублей).

На известном рынке Кармель покупали продукты питания намного дешевле, чем в супермаркетах. В этом же колоритном месте мы под завязку затарились сувенирами и косметикой.

Ели с подругой вскладчину, поэтому на питание было потрачено около 160 рублей c человека. Если заранее подготовиться дома, а не забивать чемоданы под завязку одеждой, то сумму можно смело разделить наполовину.

Экскурсии

Для иностранцев цены экскурсий в несколько раз дороже, чем для израильтян. Поэтому выгоднее всего обратиться с просьбой о бронировании к местным с израильской банковской картой. Не стесняйтесь попросить об этом персонал хостела или отеля. Добрые люди с радостью помогут не переплачивать за поездки. Экскурсия в Иерусалим и проезд на Мертвое море обошлись по 40 рублей за каждую для одного человека.

Дорога до Иерусалима на комфортабельном автобусе с кондиционером и wi-fi, посещение главных святынь города, Храм Гроба Господня, стена Плача — вся экскурсия занимает целый день. Ни в коем случае не приобретайте свечи и иконы в специализированном магазине, куда свозят всех туристов. Все атрибуты можно купить на рынке во время экскурсии по ценам в десять раз дешевле. Там же продают красные нити и магниты по 2 рубля за блок и пучок. Главное, не слушать гидов об отсутствии времени на покупки. Все ниточки освятили самостоятельно во время экскурсии.

Отправиться в Иерусалим своим ходом выйдет дороже, чем получить полноценную экскурсию и трансфер за 40 рублей.

Возле Стены Плача на каждом шагу обливают водой, заговаривают, молятся за деньги. Мы этот бизнес просто игнорировали.

Мертвое море очень впечатляет неподвижностью воды, ее жирностью и тяжелым воздухом. Температура воздуха около 50 в августе, поэтому находиться на берегу без тента и вентилятора невозможно. На пляже установлены допотопные души для ополаскивания, и они настоящее спасение от страшного пекла. На побережье несколько отелей, и можно остановиться на несколько часов там.

Обязательно иметь специальные тапки, босиком или в сланцах гулять по дну нереально. Соль лежит корчами, поэтому зайти в воду без обуви как минимум очень больно.

Мертвое море потрясающе красивое, поэтому на 100% обязательно к посещению.

Не забываем, что все хваленые скрабы, соль, черное мыло и кремы можно недорого купить даже на рынке в Тель-Авиве, чем мы не преминули воспользоваться. Магазины по пути ломят цены, понятное дело.

Дорога в аэропорт

Возле нашего хостела было около 10 остановок общественного транспорта, поэтому мы добирались в противоположные концы города легко, в том числе и в аэропорт. До аэропорта раз в 30 минут курсирует недорогая электричка, и за 15 минут она домчит пассажиров прямо до здания аэропорта. Вокзал на нижнем уровне здания Бен-Гуриона.

Такси из любой точки города в аэропорт не менее 100 рублей.

Итоги

Это был замечательный и неповторимый отдых в Израиле. Сплетение 3-х религий, сочетание ультрасовременных зданий и памятников с тысячелетней историей, ласковое море и удивительный климат привлекают миллионы туристов со всего мира. Прикоснуться к святыням и прочувствовать атмосферу возможно и с невысокими доходами. Такие билеты не единичный случай, я и сейчас периодически вижу похожую стоимость, иногда даже ниже.

Это были впечатления на всю жизнь в одной из самых дорогих стран мира длительностью 9 дней за 950 рублей c перелетом, питанием и экскурсиями. Добавляем 50 рублей за свечки, иконки и ниточки. 1000 рублей!

P. s. Если Вы видите стоимость тура в Израиль из Минска меньше 500 $, читайте мелкий шрифт о необходимости оплатить авиаперелет отдельно.