Асад нанес авиаудар по Сирии: убиты 40 человек 13.08.2018, 12:01

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Фото: AFP / Omar Haj Kadour

Половина из погибших – дети.

Об этом пишет Express.

В настоящее время около 60% провинции Идлиб контролируется коалицией антиправительственных группировок Хаят Тагрир Аш-Шам. В течение прошлого месяца президент Сирии Башар Асад поклялся вернуть себе территорию после того, как сирийская и российская армии добилась успехов в других частях страны, заявив: "Идлиб - это наша цель".

Еще 39 человек погибли 12 августа в результате взрыва на складе оружия в Идлибе.

Идлиб – последний крупный район, удерживаемый повстанцами, и, как ожидается, станет следующей целью сирийских вооруженных сил.

Россия, Иран и Турция на заседании сирийской гуманитарной группы пообещали сделать все возможное, чтобы избежать битвы, которая угрожала бы миллионам гражданских в удерживаемом повстанцами Идлибе.