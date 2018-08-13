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Инспектор ГАИ пришел на работу к белорусу и потребовал у бухгалтера оплатить штраф

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  • 13.08.2018, 12:14
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Странная история произошла в Житковичах.

Что требуется от инспектора ГАИ, пытающегося в своей работе все делать правильно? Например, он должен быть в состоянии составить грамотно протокол, выписать постановление, привести и зафиксировать доказательства, как того требует ПИКоАП РБ, пишет abw.by.

Да, именно это он и должен делать, а дальше нарушитель подвергается административному взысканию, только платить или не платить штраф — это выбор сугубо самого нарушителя. Мало ли какие сомнения в правомерности наложенного взыскания у него могут возникнуть. В нашей истории инспектор ГАИ выбора «платить или не платить» водителя лишил, причем довольно оригинальным способом за гранью и закона, и понимания.

Евгений: «Я работаю водителем большегрузного автомобиля на одном из предприятий в Житковичах, занимаюсь грузоперевозками, в том числе и международными. 12 декабря 2016 года я на своей фуре попал в ДТП. Прибывший на место инспектор сразу же определил меня виновным в нарушении части 5 статьи 18.22 КоАП РБ, привел доводы, рассказал, показал.

Статья 18.22. Нарушение правил остановки и стоянки транспортного средства, а также иных Правил дорожного движения 5. Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, иных Правил дорожного движения, кроме нарушений, предусмотренных статьями 18.12-18.16, 18.19-18.21 настоящего Кодекса и частями 1-4 настоящей статьи, — влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до пяти десятых базовой величины.

Все выглядело довольно убедительным, и я решил согласиться с правонарушением в порядке статьи 10.3 ПИКоАП РБ, то есть сразу с вынесением постановления о правонарушении, без протокола.

Статья 10.3. Случаи, когда протокол об административном правонарушении не составляется В случае, когда физическое лицо признало себя виновным в совершении административного правонарушения и выразило согласие на применение к нему административного взыскания без составления протокола об административном правонарушении и возмещение вреда в случае его причинения, протокол об административном правонарушении не составляется. Лицом, уполномоченным составлять протокол об административном правонарушении, выносится постановление о наложении административного взыскания, которое вступает в законную силу с момента его вынесения.

Когда первые впечатления от общения с инспектором ГАИ улеглись, я стал собирать произошедшее воедино, разложил все по полочкам и нашел много противоречий, в том числе касательно моей виновности. 17 декабря я обратился в Житковичский ГОВД с заявлением о своем несогласии с вынесенным решением и с просьбой составить в отношении меня административный протокол и провести административный процесс со сбором всех доказательств в правонарушении. Поскольку ответа я не получил, подал повторное заявление 19 декабря, потом 23-го, в том числе и в прокуратуру Житковичского района. 27 декабря я получил ответ за подписью начальника ОВД Житковичей.

Я сразу «не въехал» в то, что там было написано, поскольку фраза «был осуществлен платеж, в связи с чем постановление исполнено» не укладывалась у меня в голове. То есть штраф оплачен?

Но я же ничего не платил, а в этом случае и при таких обстоятельствах постановление должно быть отменено и начат административный процесс. Что-то пошло не так, или в Житковичах завелся доброжелатель, который ходит и штрафы за людей оплачивает без их ведома? С таким поворотом дел я не согласился и решил выяснить истину. 3 января 2017 года я подал заявления в ОВД и прокуратуру, чтобы установить лиц, совершивших платеж по штрафу, и выяснить название банка, где такой платеж был произведен. Прокуратура все обстоятельства выяснила и ответила в тот же день.

В общем то же самое, штраф я оплатил, постановление исполнено, действия сотрудников ГАИ правомерны, оснований для мер прокурорского реагирования нет. Я уже стал задумываться, а нет ли у меня провалов в памяти. Может, платил? Но со здоровьем у меня, слава богу, все хорошо, с памятью тоже, а в чудеса я не верю. Написал заявления в банки, благо их в Житковичах всего три, с просьбой сообщить в мой адрес, кто же 14.12.2016 в 14 часов 04 минуты 51 секунду посредством системы ЕРИП совершил оплату назначенного мне штрафа. Параллельно подал повторное заявление в прокуратуру. Их ответ был быстрым, но не менее удивительным для меня, чем предыдущий.

Оказывается, если в отношении меня вынесено постановление в порядке статьи 10.3 ПИКоАП РБ, когда я согласился с нарушением, то закон не предусматривает его опротестование. Это для меня было новостью. Причем на ABW.BY я раньше читал материал, в котором прокуратура Гомеля вносила протест на постановление, вынесенное в порядке статьи 10.3 ПИКоАП РБ, на основании заявления граждан. Данный материал до сих пор доступен по ссылке.

Это все странно и противоречиво. Пришел и второй ответ из прокуратуры Житковичей, согласно которому мое обращение оставлено без рассмотрения, поскольку новых обстоятельств я не сообщил. В общем, переписка грозила перерасти в нескончаемый поток бумаги. А почему бы просто не взять и все проверить, платежки в банках поднять, записи камер наблюдения посмотреть, тем более есть дата и время платежа, — и все стало бы на свои места? Но нет, ни прокуратура, ни милиция этого делать не пожелали. Тем временем ответил банк, посредством которого был совершен платеж.

Ну вот, хоть что-то, клубок медленно, но верно начинает распутываться, от моего имени никто платежей не совершал. Осталось выяснить, от чьего же имени оплачивали штраф. Я долго думал, как бы этот вопрос выяснить, и придумал — в этом мне поможет СМИ. Я подал объявление в местную газету «Новае Палессе» примерно такого содержания: «Просьба сообщить, кто такого-то числа в такое-то время оплатил за меня штраф»...

На этом моменте прервем рассказ Евгения, потому что поверить в его версию произошедшего впоследствии довольно сложно.

Объявление в газете прочитала бухгалтер житковичского ЧУП Наталья Викторовна: «Я проживаю в городе Житковичи Гомельской области, работаю бухгалтером в местном ЧУП, занимающемся грузоперевозками. Город у нас маленький, все друг друга знают. Прочитала я как-то объявление в газете „Новае Палессе“ о том, что житель нашего города ищет того, кто оплатил за него штраф в одном из банков города. Искавшим человеком оказался сотрудник нашего предприятия по имени Евгений, который работает водителем на автомобиле Scania. Причитала — и почувствовала себя нехорошо.

В общем, по порядку. 12 декабря 2016 года (день ДТП. — Прим. ред.) ко мне в кабинет зашел инспектор нашей ГАИ Залесский. Его в лицо я знаю лично — город у нас маленький, да и мой муж проработал 25 лет в местной милиции. Он сообщил мне, что водитель нашего предприятия, управляя автомобилем организации, совершил ДТП. Поскольку вину водитель признал, то вынесено постановление о наложении взыскания — штрафа, который нужно обязательно оплатить, иначе будет составлен протокол. Инспектор показал мне постановление и попросил, чтобы я произвела такой платеж, но только через пару дней, чтобы постановление в базе появилось. О ДТП с участием наших автомобилей я в тот день не слышала, а сам водитель Евгений уже уехал в командировку в Польшу, у него не спросишь. Такую просьбу, да еще и от инспектора ГАИ, в своем кабинете я слышала впервые, раньше с „таким“ представители органов не приходили. Я тогда подумала, что действительно так и нужно сделать, может, срочность какая-то есть, тем более инспектор ГАИ лично пришел, попросил. Как тут откажешь? Через несколько дней я зашла в банк возле своего дома и оплатила штраф по постановлению, как и просил инспектор, чек взяла и об этих событиях не вспоминала».

И не вспоминала бы об этих событиях Наталья Викторовна, если бы не прочла то самое объявление в газете. Ну что же, клубок начал распутываться. Дошло это дело до областного управления ГАИ Гомельской области, там решили провести по данным фактам служебную проверку.

Вдаваться в детали служебных проверок не очень интересно, мы выделим суть. А чтобы сделать это, снова обратимся к Наталье Викторовне.

Наталья Викторовна: «Когда все обо всем узнали, ко мне в выходной день прямо домой приехал один из руководителей УГАИ Гомельской области — ФИО не помню, который проводил проверку по жалобам нашего водителя Евгения, в том числе служебную проверку по действиям самого инспектора. Он записал мои показания, при мне позвонил начальнику нашей ГАИ и попросил, чтобы инспектор Залесский ему перезвонил. Инспектор перезвонил проверяющему довольно быстро, вышестоящий руководитель спрашивал его, так ли это, заходил ли он на наше предприятие, просил ли, чтобы я оплатила штраф. В общем инспектор сказанное мною подтвердил».

Евгений: «Когда все выяснилось, то я не совсем понял, зачем инспектору это надо было... Ну составил он постановление, зафиксировал ДТП — и все, дальше от него ничего не требуется. А он устроил цирк. Старшие коллеги действия нашего местного инспектора оценили.

Лишили его премии, ну и ладно. Но я хотел все же выяснить, что пояснил сам инспектор ГАИ, допустивший нарушение законодательства и превысивший свои полномочия. Обратился в ГАИ области с заявлением, чтобы ознакомили с материалами проверки.

Мне вежливо отказали, так как материалы проверки затрагивают интересы неких других лиц, каких — непонятно. А какие другие лица? Тут интересы мои, гражданина Беларуси, чуть не лишенного законного права не соглашаться с вынесенным решением, затронуты и интересы людей в погонах. И все. Вместе с тем ГАИ области направило в прокуратуру города Житковичи ходатайство с просьбой принести протест на постановление о привлечении меня к административной ответственности. Прокуратура сей документ рассмотрела и осталась при своем мнении.

Получился прямо замкнутый круг какой-то. Получается, что оплата штрафа отменена, нашему бухгалтеру Наталье Викторовне в УГАИ Гомельского облисполкома выдали справку, согласно которой ей возвращается сумма штрафа.

А раз штраф отменен, то постановление о наложении административного взыскания считается неисполненным. Тем временем в конце апреля 2017 года по моему заявлению было закончено проведение экспертизы по ДТП. Вывод однозначен.

«Конкретизировать расположение транспортных средств относительно границ проезжей части в момент их первоначального контакта не представляется возможным по причине отсутствия достаточных для этого признаков, зафиксированных в предоставленных материалах». А какие признаки инспектор ГАИ должен был зафиксировать, но не сделал этого? Оказывается, расстояния, указанные в протоколе осмотра, не соответствовали фактическим данным, которые были предоставлены организацией, обслуживающей дорогу. В протоколе ширина улицы составляет 11,2 метра, а по справке ДЭУ — 8 метров. То есть расхождение 3,2 метра, а это целая лишняя полоса движения! Как такие замеры произвел инспектор ГАИ, осталось тайной.

Если обобщить, то выходит, что и штраф инспектор за меня «оплатил», и протокол осмотра составил такой, что виновник ДТП спустя полтора года так и не определен. Вот и получается, что сроки привлечения к ответственности истекли, противоречий в действиях правоохранителей и прокуратуры хоть отбавляй, а постановление, вынесенное инспектором Житковичской ГАИ, продолжает «висеть»...


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