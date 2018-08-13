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Какой будет погода на неделе

  • 13.08.2018, 12:10

Свежий воздух с Балтийского моря принес комфортную летнюю погоду.

В воскресенье днем максимальная температура воздуха колебалась от +21 по северо-западу до +27 по юго-востоку страны. Сегодня в середине дня ожидается от +19 по северу до +28 по югу республики. Такой температурный фон соответствует климатической норме для середины августа. Завтра синоптическая ситуация изменится. Об этом tut.by сообщили в Белгидромете Минприроды.

Во вторник, 14 августа, на Беларусь устремится очень теплый воздух с юго-запада Европы, в дневные часы к северо-западным регионам подойдет фронтальный раздел. Поэтому во вторник ожидается переменная облачность. Ночью местами, днем преимущественно по северо-западной половине кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный, южный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +11…18 °С, во второй половине дня воздух прогреется до +24…29 °С, в южных районах до +30…32 °С. Такой температурный фон на 3−7 градусов превысит климатическую норму.

В среду, 15 августа, республика будет находиться под влиянием фронтальных разделов, связанных с циклоном, смещающимся с юга Швеции на Эстонию. При такой ситуации на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы, местами возможны сильные дожди. Ветер западной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью — +15…20 °С, днем — +22…28 °С, по крайнему юго-востоку — +29 +32 °С.

В четверг, 16 августа, на фоне роста атмосферного давления ожидается поступление неустойчивых свежих воздушных масс с севера Балтийского моря. В отдельных районах ожидаются небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха снова вернется в климатическую норму: ночью — +11…17 °С, днем — +19…26 °С.

По предварительному прогнозу, в конце недели и предстоящие выходные установится теплая погода, с температурой в разгар дня в основном +23…28 °С, кое-где пройдут короткие летние дожди под аккомпанемент гроз.


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