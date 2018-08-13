Ольга Николайчик: Нас поддерживает весь мир 13.08.2018, 12:22

Защита Куропат продолжается третий месяц.

Как рассказала «Радыё Рацыя» защитница памятного урочища, режиссер и активистка Ольга Николайчик, никакие репрессии не остановят тех, кто защищает место массовых расстрелов от развлекательного комплекса и ресторана "Поедем поедим".

Активистка утверждает, что «защита памятного урочища будет продолжаться, хотя может и в новом формате».

- Весь мир с нами. Мы будем продолжать вахту, подойдем более креативно. Может, изменим формат. Планируем собирать подписи на улицах, работать через разные организации, собирать подписи в защиту мемориала сталинского геноцида, - считает Николайчик.

Напомним, сейчас под административным арестом находятся защитники Куропат — лидер Белорусской христианской демократии Павел Северинец и координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский.