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После смерти Коржича в Печах его друг-сослуживец пытался покончить с собой

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  • 13.08.2018, 12:51
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Фото: svaboda.org/Uladz Hrydzin

В суде обнаруживаются новые детали в деле о гибели солдата Александра Коржича в военной части в Борисове.

13 августа на процессе по уголовному делу о смерти 21-летнего солдата Александра Коржича продолжили допрос потерпевших солдат. Пятым допрошен стал Роман Oскерко, с которым Коржич вместе служил в Печах, передает «Радыё Свабода».

Роман Oскерко единственный присутствующий на процессе сослуживец Александра Коржича, с которым тот поддерживал близкие дружеские отношения во время службы.

Коржич и Oскерко служили в 3-й роте 307 школы, их кровати стояли рядом в одной казарме. О том, что Александр Коржич поддерживал близкие отношения с Oскерко, говорили и другие опрошенные судом пострадавшие солдаты.

Кроме Oскерко, Коржич тесно контактировал с рядовым Oлихажаевым, который совершил попытку самоубийства вскоре после смерти Коржича и был комиссован после пребывания в Новинках. Олихажаев в процессе не участвует, его место нахождения неизвестно.

«Вначале мы не особо тесно контактировали с Коржичем, - рассказал суду Роман Оскерко. - Когда вместе попали в третью роту, уже контактировали более тесно. Моя кровать была рядом с кроватью Александра. Нормальный парень, ни с кем не конфликтовал, нормально общался. Коржич не жаловался мне ни на что сначала. Начал жаловаться после того, как попал в медпункт в начале сентября. Коржич говорил, что у него болит сердце. После медпункта он перестал общаться с сослуживцами. Примерно через неделю после этого, Александра забрали в медпункт. Больше я его не видел».

Новые свидетельства неуставных отношений в Печах

Роман Oскерко, как и другие опрошенные судом пострадавшие солдаты, рассказал про нарушения устава, которые были в части. В частности о выкупе права пользоваться телефонами у сержантов (лично Оскерко заплатил за это 30 рублей), необходимость периодически приобретать сержантам кофе, сигареты, вафли и другие продукты. Также он подтвердил, что несколько раз сержант Барановский заставлял солдат отжиматься от земли за мелкие нарушения. В том числе в противогазах.

«Я бы не сказал, что у Коржича был конфликты с Барановским, у него были нормальные с ним отношения, - рассказал Оскерко. - Однажды я видел, как сержант Вежевич требовал у Коржича купить ему вафли. Коржич покупал сержантам продукты, но сколько раз он это делал, я не знаю. Также был случай, когда сержант Вежевич загнал Коржича в яму и бросал в него лопаты сверху вниз. При этом он смеялся. Сержант Скуратович все видел, но не вмешивался».

В медроте Коржича держали под стражей

Роман Oскерко подтвердил, что сержант Барановский пользовался телефоном Коржича. Почему так происходило, он не знает.

«Во второй половине сентября я повел в мeдроту другого сослуживца, - рассказал Роман Оскерко. - Там я спросил, где Александр Коржич, как его можно увидеть. Мне сказали, что его в медроте нет. И что он, скорее всего, в больнице, куда его отвезли из медроты. Мне известно, что в медроте Коржич находился под стражей. Об этом говорили солдаты. Не знаю, откуда была такая информация».

Роман Оскерко также рассказал, что о смерти Александра Коржича его сослуживцы узнали от следователей, которые пришли в часть делать осмотр вещей погибшего солдата. Ни руководство части, ни сержанты об этом им не сообщали.

«Я не знаю, почему Александр сделал это, - сказал Роман Оскерко. - Он не говорил мне, что хочет совершить самоубийство и не жаловался на действия сержантов».

Процесс по делу о смерти солдата Александра Коржича идет в Минском областном суде Минска с 8 августа. На скамье подсудимых трое сержантов роты, в которой служил погибший рядовой.


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