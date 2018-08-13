98 лет назад началась Варшавская битва 13.08.2018, 12:30

Европа была спасена от коммунистической диктатуры.

13 августа 1920 года, 98 лет назад, началась Варшавская битва. Сражение между Красной армией под командованием Михаила Тухачевского и польскими войсками, которые возглавлял Юзеф Пилсудский, называют судьбоносным для мировой истории. Польша сохранила свою независимость, а большая часть Европы была спасена от коммунистической диктатуры.

Войска Советской России стремительно продвигались на Запад. 23 июля 1920 года в Смоленске был создано коммунистическое правительство Польши. Его возглавили Юлиан Мархлевский и Феликс Дзержинский. Уже через неделю оно было доставлено в оккупированный Белосток. Польша должна была стать одной из советских республик. Но цели наступления Красной армии были намного более амбициозными - донести пожар мировой революции до Германии.

Западные политики не верили в победу поляков, страна фактически оказалась в международной изоляции. Иностранные послы покидали Варшаву. Одним из немногих дипломатов, которые решили остаться в городе, был папский нунций Акилле Ратти — будущий папа Пий XI.

Также в это время в Варшаве находились и власти Белорусской Народной Республики, которые эвакуировались вместе с поляками из Минска месяцем раньше. Единой позиции среди лидеров нашего национального движения не было. Бронислав Тарашкевич поддерживал большевиков и рассчитывал на их поддержку. Вацлав Ивановский считал, что если коммунистов не удастся остановить на Висле, то они захватят всю Европу и не будут нуждаться в белорусской государственности.

Участие в Варшавской битве принимали десятки тысяч наших соотечественников с обоих сторон фронта.

Наступление Красной армии началось 13 августа. Тухачевский рассчитывал перейти Вислу в нижнем течении и атаковать Варшаву с запада. Однако, благодаря смелым маневрам, польской армии под командованием Юзефа Пилсудского и Эдварда Рыдз-Смиглы удалось прорвать фронт и окружить противника. 15 августа Красная армия начала стремительное отступление.

Поражение коммунистов было тяжелейшим. Даже по самым заниженным оценкам погибли 25 тысяч красноармейцев, 60 тысяч попали в польский плен и 45 тысяч были интернированы немцами. Несколько тысяч человек пропали без вести. Варшавское сражение, названное «Чудом над Вислой», было включено британскими исследователями в список 18 наиболее выдающихся переломных битв в мировой истории. Битва стала примером того, как в безвыходной ситуации героизм народа и решительность его лидеров становятся залогом победы над сильным и жестоким противником. Согласитесь, нам есть чему поучиться.

Итогом сражения для белорусов стал Рижский мир, согласно которому наша страна была разделена между Советской Россией и Польшей. Несмотря на поражение, коммунисты не оставляли надежд на советизацию Европы. Москва была вынуждена идти на уступки, чтобы завоевать симпатии белорусов и украинцев, оказавшихся, согласно Рижскому миру, на территории тогдашней Польши. Это стало одной из причин возвращения в состав БССР частей Витебской, Гомельской и Смоленской губерний в 1924 и 1926 годах, а также проведения советскими властями политики белорусизации.