На трассах от Минска до Ошмян и Гродно массово устанавливают фотоловушки 2 13.08.2018, 12:39

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Обе трассы ведут от столицы к границам с Польшей и Литвой.

Первый стационарный датчик фиксации скорости на трассе М6 установлен в августе недалеко от Гродно - около поселка Береговой, где раньше был пост ГАИ. А далее, по мере сдачи в эксплуатацию после реконструкции участков трассы на территории Гродненской области, такие датчики будут устанавливаться в районах наземных пешеходных переходов. Они считаются аварийно-опасными местами, но все также остаются на одном уровне со скоростной автомагистралью.

Как сообщил «Гродненской правде» начальник областной Госавтоинспекции Владимир Назарко, также рассматривается десять мест на международной автомагистрали М7 для установки датчиков фиксации скорости. Протяженность трассы М7 Минск - Ошмяны - Каменный Лог (граница Республики Литва) по Сморгонском и Ошмянском районах более 60 километров, и здесь тоже очень высокая интенсивность движения.

Водители уже ощутили эффект шумовых полос, созданных на особо опасном месте М6. Сейчас начинается установка знаков «Дикие звери» в тех местах, где животные чаще всего появляются на дорогах. Всего на этой и других магистральных трассах будет установлено 48 знаков, для чего определено 15 участков протяженностью 48 километров.

Как сообщили в РУП «Гродноавтодор», знаки «Дикие звери» сделаны по новейшим технологиям. На них увеличено светодиодное покрытие, нанесена специальная пленка, поэтому такие знаки в темное время суток видны издалека. Каждый знак имеет автономное питание от солнечной батареи.

Новые знаки информируют водителя о том, что, проезжая зону их действия, необходимо быть очень внимательным, особенно в ночное время. Как пояснили в областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды, водитель, сбивший лесных животных в зоне действия таких специальных знаков, будет возмещать стоимость нанесенного ущерба.

На всем протяжении обновленной магистрали от Щучинского района до границы с Минской областью будет нанесена термопластиковая разметка. Гарантия ее износостойкости - 36 месяцев, но, как правило, срок службы термопластика куда больше.