И ты, Трамп? Александр Панов, «Новая газета»

13.08.2018, 12:51

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Дональд Трамп

Фото: Li Muzi / ZUMA

Белый дом перехватил у конгресса антипутинскую повестку.

8 августа Белый дом неожиданно объявил о новых санкциях против России, перехватив инициативу у конгресса. Действия администрации Трампа американские СМИ склонны объяснять фактором приближающихся промежуточных выборов. 57 процентов американцев убеждены в том, что Россия вмешается в выборы, это данные опроса NPR/PBC News.

Американских санкций (действующих и планируемых) становится так много, что в них легко запутаться. Те, что обвалили в минувший четверг курс рубля (до низшей за последние 2 года отметки) и акции российских компаний, пришли не из конгресса, а из Белого дома. Этот факт особенно обиден для российского «политбомонда», ожидавшего от команды Трампа после саммита в Хельсинки дальнейшего закрепления «конструктивной атмосферы» и «позитивных импульсов».

Обидно вдвойне

Санкции администрации Трампа (ожидаемый срок введения их в действие 22 августа) стали вдвойне неприятным сюрпризом.

Во-первых, потому что они идут не из парламента, где заседают сплошь «отъявленные русофобы», а от команды Трампа.

Во-вторых, поводом для них стали не новые шаги Кремля в отношении Америки, а отравление нервно-паралитическим веществом «Новичок» бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери.

В своей реакции Трамп, получается, опередил британского премьера Терезу Мэй. Это происходит уже во второй раз. В марте в ответ на «дело Скрипалей» Вашингтон присоединился к почти двум десяткам государств, выдворивших разведчиков, работавших под дипломатическим прикрытием. Тогда США выслали сразу 60 человек и закрыли консульство в Сиэтле. Говорили, что Трамп был в ярости, его ввели в заблуждение, президент хотел выслать больше, чем какая-то другая страна, но получилось больше, чем все остальные вместе взятые. Трамп, якобы, так не хотел. Тогда Лондон выслал 23 человека.

И вот снова Трамп впереди Терезы Мэй. Совпадение? Не думаю.

Необходимо напомнить о параллельно готовящихся конгрессом антироссийских «санкциях из ада» (речь идет сразу о нескольких крайне жестких закопроектах) — в связи с вмешательством России в предстоящие промежуточные выборы.

«Адский санкционный закон»: что известно о новых санкциях США против России и Турции

Речь идет о запрете на операции и замораживание активов в США семи российских банковских структур, уже находящихся в санкционном режиме, в том числе Сбербанка, ВТБ, ВЭБа и Промсвязьбанка;

запрете операций с новым российским государственным долгом;

сенаторы предлагают признать Россию государством — спонсором терроризма;

будет подготовлен доклад о личном состоянии Владимира Путина;

президент США должен потребовать от России вернуть Украине Крым, который «был аннексирован в 2014 году»,

а также осудить вмешательство России в выборы-2016.

От Трампа требуют свести в единую систему все санкции против России, создать в правительстве США «санкционный координационный офис» для согласования санкций с Европейским Союзом.

В конгрессе по этому вопросу почти единодушие. Против только сенатор Рэнд Пол — недавний гость Москвы, проведший переговоры с сенатором Константином Косачевым и передавший в Кремль письмо Трампа, о содержании которого остается только догадываться. Принятие санкций конгрессом, фактически, вопрос времени. По возвращении законодателей с летних каникул маховик будет запущен. И это — итог «позорных», с точки зрения Капитолийского холма, итогов саммита в Хельсинки. Если в обеих палатах будет подавляющий перевес голосов «за», Трамп, как и в прошлом году, не сможет применить свое право вето.

Теперь получается: «и ты, Трамп»? Белый дом опередил с новыми санкциями «русофобов из конгресса», находящихся на каникулах.

Санкции администрации США подразумевают запрет поставок в Россию американских товаров, связанных с национальной безопасностью, в том числе электроники двойного назначения.

С одной стороны, ничего нового — такая мера уже была фактически принята ранее. С другой стороны, в течение 90 дней Россия должна допустить проведение инспекций ООН и международными независимыми наблюдателями с тем, чтобы гарантировать, что правительство не применяет химическое оружие в нарушение международного права. Иначе вводится в действие второй пакет санкций, предусматривающий

существенное снижение дипломатических отношений,

приостановку возможности полетов в США для государственной авиакомпании «Аэрофлот»,

а также почти полное ограничение экспорта и импорта — и без того, весьма скромных.

Официальный представитель государственного департамента Хизер Нойерт заявила на брифинге, что цель очередных санкций — «улучшить поведение» России. В качестве примера она привела Северную Корею, отметив, что именно санкции усадили Ким Чен Ына за стол переговоров. Обычно красноречивый в своем твиттере, Трамп по поводу санкций молчит, словно не имеет никакого отношения к происходящему.

Старый закон

В связи с делом Скрипалей администрация Трампа вспомнила о законе «О контроле и ликвидации химических веществ и биологического оружия», который внесен в конгресс еще до распада Советского Союза, 25 сентября 1991 года. После внесения поправок 4 декабря его подписал президент Джордж Буш-старший.

Собираясь вводить санкции, Белый дом действует строго по букве закона 27-летней давности. Он требует, чтобы президент США наложил санкции против иностранных лиц, если посчитает, что те способствовали усилиям своей страны по приобретению, использованию или накоплению химического или биологического оружия. Санкции должны включать: отказ в заключении контрактов на закупку товаров или услуг у таких лиц в США — и запрет на ввоз продукции от таких лиц.

Закон требует, чтобы президент принял решения относительно того, использовала ли страна химическое или биологическое оружие в нарушение международного права или использовала смертельное химическое или биологическое оружие против своих собственных граждан. От президента требуется наложение санкции против иностранных государств, которые использовали такое оружие.

Алгоритм такой:

прекращение помощи в соответствии с «Законом об иностранной помощи» 1961 года (за исключением гуманитарной помощи и сельскохозяйственных товаров);

прекращение продажи оружия и финансирования продажи оружия;

отказ в выдаче кредита в США;

запрет на экспорт определенных товаров и технологий.

Закон также обязывает президента США наложить дополнительные санкции, если «плохие» страны не прекратят использование оружия массового поражения и не предоставят гарантий, что не будут его использовать, а также не дадут проводить инспекции в отношении такого оружия.

Вот что именно входит в пакет:

противодействие продлению финансовой помощи со стороны международных финансовых институтов;

запрет на получение банковских кредитов в США;

дальнейшие запреты на экспорт;

ограничения на импорт;

приостановление дипломатических отношений;

запрет посадки воздушных судов.

По закону, американская администрация должна ввести санкции в течение 60 дней. Председатель комитета по международным делам палаты представителей республиканец Эд Ройс в прошлом месяце направил Трампу письмо, напоминая об этом законе и о том, что сроки его имплементации уже прошли.

Не через два, а через пять месяцев после событий в Солсбери администрация Трампа объявила о новых санкциях, хотя в отношении «дела Скрипалей» даже американские СМИ продолжают писать осторожное прилагательное alleged — «утверждается», что Россия стояла за атакой на бывшего двойного агента и его дочь. Эту фразеологию highly likely (весьма вероятно) высмеивали и российский МИД, и российские СМИ. Но новые санкции — не повод для шуток.

Фактор импичмента

Промежуточные выборы в конгресс, в ходе которых избирается весь состав палаты представителей и треть сената в этом году состоятся 6 ноября и обещают стать нетипичными. На них избирателя обычно интересуют темы исключительно внутренней, даже местной политики. Ведь делегируют представителей от штатов, которые должны, прежде всего, выражать интересы местных избирателей, принимая федеральные законы и, прежде всего, федеральный бюджет. Так осуществляется постулат: мы, народ Соединенных Штатов.

2018-й обещает стать исключением из правил. Россия — звучит «буквально из всех утюгов», в ежевечерних выпусках новостей, ей посвящены полосы газет. Спецпрокурор Мюллер продолжает расследование возможных связей команды президента Трампа с представителями Кремля, хакеры из пригожинской «фабрики троллей» и разведчики ГРУ, «агентки влияния» как Бутина, проникшая в святая святых республиканского истеблишмента, спецслужбы, бьющие тревогу в связи с новыми попытками Кремля вмешаться в американские выборы, суд над лоббистом Манафортом, бывшим начальником предвыборного штаба Трампа — замешан густой бульон из фактов и версий.

Россия стала фактором промежуточных выборов, на которых может решиться политическое будущее 45-го президента США.

Сегодня жесткую позицию в отношении Кремля занимает не только конгресс, а подавляющее большинство вашингтонского истеблишмента. Причины — не потому что не любят, а конкретные — Крым и Донбасс, поддержка режима Асада, вмешательство в чужие выборы, спецоперации и «активные мероприятия» по всему миру. Игнорировать это мнение не может даже Дональд Трамп.

Немногие американцы будут сопротивляться заявленной президентом цели — улучшить отношения с Москвой, с одним большим «но», если это можно достичь без ущерба для западной безопасности и привычной системы ценностей, подразумевающей верховенство закона, сменяемость власти, независимость суда, свободу прессы и так далее.

Как показывают опросы, демократы имеют хорошие шансы на то, чтобы на выборах получить большинство в палате представителей. По опросам Quinnipiac University и the Kaiser Family Foundation, они лидируют с 12-очковым отрывом от республиканцев, более консервативная служба опросов Rasmussen оценивает перевес демократов в 4 пункта. В сенате их шансы получить 51 место выглядят не столь радужными, но они остаются. Все будет решать голосование в нескольких узловых штатах — Флориде, Монтане, Западной Вирджинии и нескольких других. В большинстве штатов кандидаты в сенат идут ноздря в нозрю.

Пока демократы открыто не говорят о будущем импичменте (отстранении президента от должности за нарушение закона), боясь тем самым мобилизовать избирателей-республиканцев, которые и так, по традиции, активнее участвуют в промежуточных выборах, чем сторонники демократов. Но если обе палаты станут «демократическими», можно ожидать, что расследованию связей Трампа с Россией будет придан новый импульс, а значит и импичмент станет реальной, а не гипотетической угрозой. Хотя две трети голосов «за» в будущем сенате набрать будет трудно, но и политический фон изменится, а значит возможны варианты. Поводов для импичмента Трампа можно найти сразу несколько.

Поэтому американские СМИ внимательно следят за сообщениями о возможном проникновении хакеров в избирательную базу Флориды, о непонятных троллях в социальных сетях Северной Дакоты, об атаках интернет-ботов на личную почту кандидатов-демократов, в том числе сенатора из Миссури Клэр МакКаскилл и прочее в этом духе. Судьба возможного импичмента будет решаться на конкретных избирательных участках нескольких штатов и при подсчете голосов. Москва за Трампа — об этом было заявлено на самом высоком уровне. Изменят ли что-нибудь новые санкции?

Пока президент США хранит о них красноречивое молчание, в Вашингтоне продолжают ломать голову: что в реальности происходит в Овальном кабинете. Как предположил бывший глава Национальной разведки Джеймс Клэппер, может быть действительно у русских «имеется что-то» на Трампа.

Александр Панов, «Новая газета»