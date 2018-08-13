Арина Соболенко вернула себе звание первой ракетки Беларуси 13.08.2018, 12:57

Арина Соболенко

Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Опубликован обновленный рейтинг ВТА.

В обновленном рейтинге ВТА Арина Соболенко поднялась на 34 место, опередив Александру Саснович (36) и вернув себе звание первой ракетки Беларуси, сообщает «Прессбол».

В первой десятке Каролин Гарсия поднялась с 6-го на 5-е место, Петра Квитова - c 8-го на 6-е, а Каролина Плишкова с 9-е на 8-е. Элина Свитолина и Гарбинье Мугуруса потеряли по две позиции - украинка упала с 5-го на 7-е место, а испанка - с 7-го на 9-е. Лидирует в рейтинге по-преждему румынка Симона Халеп.

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 8061 очко

2 (2). Каролин Возняцки (Дания) — 6135

3 (3). Слоан Стивенс (США) — 5727

4 (4). Ангелика Кербер (Германия) — 5255

5 (6). Каролин Гарсия (Франция) — 4680

6 (8). Петра Квитова (Чехия) — 4550

7 (5). Элина Свитолина (Украина) — 4470

8 (9). Каролина Плишкова (Чехия) — 4395

9 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4345

10 (10). Юлия Гергес (Германия) — 3905