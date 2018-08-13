закрыть
13 августа 2018, понедельник, 13:22
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Арина Соболенко вернула себе звание первой ракетки Беларуси

  • 13.08.2018, 12:57
Арина Соболенко
Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Опубликован обновленный рейтинг ВТА.

В обновленном рейтинге ВТА Арина Соболенко поднялась на 34 место, опередив Александру Саснович (36) и вернув себе звание первой ракетки Беларуси, сообщает «Прессбол».

В первой десятке Каролин Гарсия поднялась с 6-го на 5-е место, Петра Квитова - c 8-го на 6-е, а Каролина Плишкова с 9-е на 8-е. Элина Свитолина и Гарбинье Мугуруса потеряли по две позиции - украинка упала с 5-го на 7-е место, а испанка - с 7-го на 9-е. Лидирует в рейтинге по-преждему румынка Симона Халеп.

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 8061 очко

2 (2). Каролин Возняцки (Дания) — 6135

3 (3). Слоан Стивенс (США) — 5727

4 (4). Ангелика Кербер (Германия) — 5255

5 (6). Каролин Гарсия (Франция) — 4680

6 (8). Петра Квитова (Чехия) — 4550

7 (5). Элина Свитолина (Украина) — 4470

8 (9). Каролина Плишкова (Чехия) — 4395

9 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4345

10 (10). Юлия Гергес (Германия) — 3905


популярное за неделю

Мнение

«Звездные войны» начинаются
«Звездные войны» начинаются Виталий Портников
Выходить по одному!
Выходить по одному! Ирина Халип
Время необратимо
Время необратимо Марина Адамович
Генеральная репетиция последнего парада
Генеральная репетиция последнего парада Владимир Халип