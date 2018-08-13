Ураган в Островецком районе ломал деревья и срывал с домов крыши 13.08.2018, 13:21

Ураган пронесся по району в выходные.

В Островецком районе выдались ветреные выходные. Вечером в минувшую субботу здесь пронесся ураган, который валил деревья и срывал крыши с домов. Читатели tut.by поделились снимками разрушений в поселке Гудогай.

Были полностью обесточены деревни Едалани, Нидяны, Байканы и другие. Остались без света фермы в Липнишках, Лоше, Страче, зерносушильные комплексы в Вороне и Страчанке.

Энергетики региона работали все выходные, чтобы восстановить энергоснабжение ферм и жилых домов.