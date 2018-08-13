закрыть
13 августа 2018, понедельник, 13:30
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В Израиле за сутки должны найти деньги на «Евровидение»

  • 13.08.2018, 13:24

Иначе конкурс пройдет в другой стране.

Израильская корпорация телерадиовещания «Кан» выдвинула ультиматум руководству Израиля: если в течение ближайших суток Европейскому вещательному союзу (EBU) не будут переведены 14 миллионов долларов в качестве залога, страна откажется от проведения «Евровидения», сообщает Times of Israel.

Гиль Омер, глава совета корпорации «Кан», заявил в письме премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что корпорация до сих пор не получила разъяснений, готово ли государство выделить из бюджета страны 14 миллионов долларов. Срок внесения залога уже истек. В порядке исключения его продлили до 14 августа. Как заявил Омер, если правительство не выделит деньги, в этот день телекомпания отправит в ЕВС уведомление об отказе от проведения конкурса.

В целом «Евровидение» обойдется Израилю в 42 миллиона долларов. Как пишет strana.ua, бюджет «Евровидения-2016» в Швеции составил около 15 млн долларов. В 2013-м в той же стране «Евровидение» стоило 26 млн долларов. Организация конкурса в Вене в 2015 году обошлась в 42 млн долларов. Самые дорогие конкурсы проходили в Баку (2012 год, 46 млн долларов) и в Москве (2009 год, 40−44 млн долларов). То есть израильское «Евровидение» может стать одним из самых дорогих в истории.

Ранее Нетаньяху предупредил, что не будет увеличивать бюджет мероприятия на эту сумму. По мнению правительства, «Кан» должен потратить на проведение конкурса деньги из ежегодно выделяемого вещателю бюджета в 190 миллионов. А вот корпорация телерадиовещания «Кан» стремится, чтобы деньги на конкурс выделило государство. Если по какой-либо причине Израилю придется отказаться от конкурса из-за форс-мажора, залог остается у европейского оргкомитета.

Израиль получил право проведения «Евровидения» этой весной, когда победительницей очередного конкурса стала израильтянка Нетта Барзилай.


популярное за неделю

Мнение

«Звездные войны» начинаются
«Звездные войны» начинаются Виталий Портников
Выходить по одному!
Выходить по одному! Ирина Халип
Время необратимо
Время необратимо Марина Адамович
Генеральная репетиция последнего парада
Генеральная репетиция последнего парада Владимир Халип