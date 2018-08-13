В Израиле за сутки должны найти деньги на «Евровидение» 13.08.2018, 13:24

Иначе конкурс пройдет в другой стране.

Израильская корпорация телерадиовещания «Кан» выдвинула ультиматум руководству Израиля: если в течение ближайших суток Европейскому вещательному союзу (EBU) не будут переведены 14 миллионов долларов в качестве залога, страна откажется от проведения «Евровидения», сообщает Times of Israel.

Гиль Омер, глава совета корпорации «Кан», заявил в письме премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что корпорация до сих пор не получила разъяснений, готово ли государство выделить из бюджета страны 14 миллионов долларов. Срок внесения залога уже истек. В порядке исключения его продлили до 14 августа. Как заявил Омер, если правительство не выделит деньги, в этот день телекомпания отправит в ЕВС уведомление об отказе от проведения конкурса.

В целом «Евровидение» обойдется Израилю в 42 миллиона долларов. Как пишет strana.ua, бюджет «Евровидения-2016» в Швеции составил около 15 млн долларов. В 2013-м в той же стране «Евровидение» стоило 26 млн долларов. Организация конкурса в Вене в 2015 году обошлась в 42 млн долларов. Самые дорогие конкурсы проходили в Баку (2012 год, 46 млн долларов) и в Москве (2009 год, 40−44 млн долларов). То есть израильское «Евровидение» может стать одним из самых дорогих в истории.

Ранее Нетаньяху предупредил, что не будет увеличивать бюджет мероприятия на эту сумму. По мнению правительства, «Кан» должен потратить на проведение конкурса деньги из ежегодно выделяемого вещателю бюджета в 190 миллионов. А вот корпорация телерадиовещания «Кан» стремится, чтобы деньги на конкурс выделило государство. Если по какой-либо причине Израилю придется отказаться от конкурса из-за форс-мажора, залог остается у европейского оргкомитета.

Израиль получил право проведения «Евровидения» этой весной, когда победительницей очередного конкурса стала израильтянка Нетта Барзилай.