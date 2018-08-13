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Более 300 человек пострадали из-за обрушения пирса в Испании

  • 13.08.2018, 13:38
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Фото: Dani Pozo/AFP

Инцидент произошел на музыкальном фестивале.

Более 300 человек пострадали из-за обрушения деревянного помоста на музыкальном фестивале в испанском городе Виго, сообщает местное издание El Mundo. Инцидент произошел во время концерта.

Гости фестиваля упали в воду после того, как один из исполнителей попросил их разом подпрыгнуть на пирсе. Конструкция не выдержала веса зрителей и обрушилась. Всех пострадавших госпитализировали. Территорию обыскали водолазы, власти заявляют, что погибших нет.

Еще до начала фестиваля платформу, на которой стояли посетители, критиковали из-за недостаточной прочности. При этом организаторы фестиваля настаивали, что конструкция достаточно прочная и зрителям ничего не угрожает.


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