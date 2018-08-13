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Семья из Беларуси: В Палангу мы ездим перезагрузиться и подзарядиться

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  • 13.08.2018, 13:55
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Фото: DELFI

Балтика – ближайший морской курорт, куда можно дешево приехать всей семьей и при этом загореть, как в Турции.

Изнуряющая жара, стоящая в Литве, радует отдыхающих на взморье - температура воды держится выше 20 градусов, что для Балтийского моря редкость, пишет delfi.lt.

Пляжная погода особенно должна радовать туристов из Беларуси, для которых литовская Балтика - ближайший морской курорт, куда можно приехать всей семьей, не тратясь на перелет, и при этом загореть как в Турции.

Впрочем, белорусских туристов в Паланге бывает много каждое лето. Семья Косачевых из Беларуси приезжает в Палангу далеко не в первый раз - возили сюда еще старшую дочь, которая уже взрослая 20-летняя барышня. Теперь родители приезжают на море с младшей дочкой.

На вопрос, почему они чаще выбирают Палангу, а не другой курорт, ведь сейчас огромный выбор мест, где можно провести отпуск, а отдых в Паланге не из дешевых, как считают сами литовцы, Татьяна Косачева отвечает не задумываясь: "Привлекает близость, климат, хороший пляж, много возможностей для активного отдыха. Нам здесь комфортно и отдых получается относительно бюджетный."

Свои первые поездки в Палангу семья организовывала через турагентство, ездили на автобусе. Вспоминая те времена, Татьяна приходит к выводу, что сейчас отдыхать в Паланге стало дороже, чем лет 10-15 назад. "Жилье, может, осталось по тем же ценам (можно найти на любой кошелек), но раньше мы приезжали минимум на две, а то и три недели и питались практически только в кафе плюс развлечения, плюс бесконечное мороженое и пр.

Сейчас питание в кафе в разы дороже, чем самостоятельно. Прокат велосипедов был намного дешевле. Цен на жилье не помню, но вполне по карману было",- вспоминает собеседница.

В этом году семья уже потратила на отдых 800 евро: 650 евро отдали за 10 дней проживания в двухкомнатной квартире со всеми удобствами в районе Ванагупе, 120 евро - за визы на двоих (детям визу в Литву выдают бесплатно), 30 евро - страховка на машину на две недели. Сколько потратят на остальное - жизнь покажет.

Паланга Татьяне очень нравится, она с интересом наблюдает, как город изменяется в лучшую сторону: улучшается инфраструктура, появляется что-то новое. "В Паланге мы любим бывать в ботаническом саду, но вообще в городе нравится не что-то конкретное, а, скорее, расслабленная, умиротворенная атмосфера, которая отлично разгружает мозг.

Очень нравится та часть Паланги, где живем - запах утреннего влажного леса неповторим. Каждый раз, когда идешь к морю и уже поднимаешься на дюну, и вот сейчас увидишь море, думаешь, какое оно сегодня - оно ведь всегда разное, живое",- делится впечатлениями туристка из Беларуси. 10 лет, по мнению Татьяны, не прошли для города даром, и сегодняшняя Паланга ей нравится больше - ухоженная, комфортная, дружелюбная к велосипедистам и инвалидам.

"Еще бы цены чуть пониже,- улыбается собеседница. - К слову, купили вчера помидоры у дедушки - домашние, очень вкусные, но 2 евро за кило…" С развлечениями тоже становится явно лучше, выбор больше. Хотя цена на них не очень радует.

Прокат велосипедов, к примеру, существенно подорожал, считает Татьяна. Когда они приезжали в Палангу 10-15 лет назад, часто катались на велосипедах. Сейчас к квартире, которую они арендуют, велосипеды прилагаются в качестве бонуса, так что про аренду велосипедов можно не беспокоиться. Как еще развлекались раньше?

"В кегельбан ходили - там готовили очень вкусную "кяпта дуону",- вспоминает Татьяна. - На батуты ребенка водили и в только появившиеся большие детские лабиринты - в Минске таких еще не было. Даже в кино ходили. Что еще?.. Клайпеда с музеем и дельфинарием, развлекательный комплекс возле Паланги. К тому же, у нас всегда была компания, дважды встречали друга - одноклассника дочери. Скучно не было."

Туристы из Беларуси в Паланге были всегда, а сейчас их особенно много - это видно хотя бы по номерам на машинах. В Палангу из Минска можно прилететь и на самолете (цены на билет в одну сторону начинаются от 50 евро; если лететь прямым рейсом, полет займет 1 час 10 минут), но если ехать семьей, на машине получается дешевле. Хотя в дороге туристов ждет лотерея: белорусско-литовскую границу можно пройти “быстро” - за два часа, а можно задержаться на 5-6 часов.

Татьяна говорит, что граница их не очень пугает - они никогда не едут в пятницу или субботу, когда на границе особенно много желающих. А воскресным утром, когда семья въезжала в Литву, вообще очередей не было. Так же предусмотрительны они и выборе времени для отдыха - всегда стараются приехать в пик сезона, на собственном опыте убедившись, что лучшее время для отдыха в Паланге - с середины июля до середины августа.

А чтобы жить там, где нравится, а не выбирать из того, что осталось, бронируют жилье заранее. Так, в этом году Косачевы забронировали апартаменты еще зимой. Семья из Беларуси собирается приехать в Литву и в следующем году. "Как минимум на недельку хотелось бы,- делится планами Татьяна. - В идеале - неделя в Паланге и еще куда-нибудь. Например, в горы. А в Палангу мы ездим, скорее, не за впечатлениями, а как в санаторий - перезагрузиться и подзарядиться."


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