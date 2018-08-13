Герой Площади-2010 года получил ранение на Донбассе 4 13.08.2018, 14:10

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Александр Молчанов

Фото: facebook

Уже три года Александр Молчанов воюет в составе вооруженных сил Украины.

Бывший белорусский политзаключенный, а теперь доброволец Александр Молчанов получил ранение в голову.

Как пишет «Новы час», об этом он сам сообщил в своем блоге в Facebook.

«По ранения. Металлический предмет 5х7мм прошел мой глаз и сейчас находится где-то в районе носа. Что дальше — не знаю, не спрашивайте. Всем спасибо за волнения, но нет времени и возможности говорить по телефону с каждым», - написал Александр.

Александр Молчанов - бывший активист молодежного движения «Зубр». Был арестован и приговорен к тюремному заключению за протесты против результатов президентских «выборов» в Беларуси 19 декабря 2010 года. Освобожден в августе 2011-го.

С 2014 года воевал на стороне Украины в АТО в составе «Правого Сектора», с 2015 года - в составе вооруженных сил Украины. Имеет государственные награды Украины.