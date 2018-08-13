Так ведь и бунты спровоцировать можно 4 Telegram-канал, «СерпомПо»

13.08.2018, 14:17

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Вячеслав Володин

Фото: РИА Новости, Алексей Никольский

Все смешалось в российской власти.

В воскресенье поутру спикер Госдумы Володин на встрече с жителями Заводского района Саратова сообщил, что «У нас с вами пенсионная система государственная имеет дефицит, в ней вот такая дыра, и за счет бюджета её наполняют. Будут у нас дальше государственные пенсии или нет, это тоже вопрос, потому что бюджет стал дефицитным».

Если Володин сморозил глупость (а если судить по состоянию государственных финансов — он зря запугивал саратовский люд: и пенсионный фонд, и федеральный бюджет в профиците), то непонятно, где опровержения? Заявление думской пресс-службы, что спикера не так поняли, неправильно процитировали и т.п. Или что он имел в виду только пенсии по гособеспечению — доп.выплаты к обычной страховой пенсии депутатам и госчиновникам?

Если он сам не понял, что сказал, где окрик из правительства, что, мол, Володин что-то путает, и отменять пенсии никто никогда не будет. А, напротив, их будут только повышать да повышать.

Если Володин на фоне падающих рейтингов Думы, «Единой России», премьера, президента позволяет себе такие, мягко говоря, неосторожные заявления — где окрик из Кремлях? Ведь володинские откровения — это подстава, в первую очередь, самого Путина.

Так ведь и бунты спровоцировать можно…

Вот интересно, где же это тут г-н Володин увидел «вот такую дыру»?

Выглядит так, что все в порядке у нас с пенсионной системой.

Да и бюджет наш назвать дефицитным никак невозможно, г-н Володин. Хотя, да, часть расходов перечисляется в Пенсионный фонд. Ну и что?

Вы вообще о нашей стране говорили саратовским пенсионеркам?

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