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На военную базу РФ в Сирии совершили налет

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  • 13.08.2018, 14:32
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Иллюстрация: Mil.ru

Он стал четвертым за неделю.

В Сирии в четвертый раз за неделю совершили налет на российскую авиабазу Хмеймим.

Об этом сообщил начальник российского центра в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков, передает Interfax.ru.

По его словам, средства контроля россиян обнаружили два беспилотника, запущенные в направлении авиабазы из провинции Идлиб. Как известно, БПЛА, помимо разведывательных функций, могут сбрасывать и бомбы.

Военные РФ утверждают, что уничтожили объекты. Кроме того, по словам Цыганкова, на протяжении 12 августа был зафиксирован ряд обстрелов позиций правительственных войск. В то же время правительственные силы нанесли авиаудар в Идлибе, убив 40 человек, в том числе 20 детей.

Сейчас около 60% провинции Идлиб контролируется коалицией антиправительственных группировок Хаят Тагрир Аш-Шам. В течение прошлого месяца президент Сирии Башар Асад поклялся вернуть себе территорию после того, как сирийская и российская армии добились успехов в других частях страны, заявив: "Идлиб - это наша цель".

Идлиб является последним крупным районом, удерживаемым повстанцами, и, как ожидается, станет следующей целью сирийских вооруженных сил.

Россия, Иран и Турция на заседании сирийской гуманитарной группы пообещали сделать все возможное, чтобы избежать битвы, которая угрожала бы миллионам гражданских лиц в удерживаемом повстанцами Идлибе.


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