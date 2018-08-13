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Лучшие комедии в истории кино

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  • 13.08.2018, 14:44
  • 2,419

Американские кинокритики составили рейтинг.

Кинокритики американского журнала Vanity Fair (перевод - «Новое время») составили список лучших романтических комедий в истории.

Несмотря на то, что в эпоху блокбастеров и супергеройских саг романтические комедии отходят на второй план, этот жанр кино все еще остается популярным и всегда будет приковывать к экранам зрителей.

Первое место в топе лучших романтических комедий по версии экспертов Vanity Fair занимает фильм «Когда Гарри встретил Салли» 1989 года. Картина Норы Эфрон рассказывает об отношениях женщины и мужчины (Мэг Райан и Билли Кристал), которые тратят более десятка лет, чтобы понять, что любят друг друга.

На второй позиции – фильм «Вам письмо» 1998 года. В комедии описана интернет-переписка мужчины и женщины, между которыми зарождаются чувства, но в реальной жизни они оказываются жесткими конкурентами в бизнесе.

Третье место досталось картине «Бестолковые» 1995 года, основанной на романе Джейн Остин «Эмма». Фильм рассказывает об эгоистичной школьнице Шер и ее сводном брате Джоше.

Топ-25 лучших романтических комедий в истории кино выглядит так:

25. Моя большая греческая свадьба / My Big Fat Greek Wedding (2002)

24. Любовь по правилам и без / Something's Gotta Give (2003)

23. Целуя Джессику Стейн / Kissing Jessica Stein (2002)

22. Как отделаться от парня за 10 дней / How to Lose a Guy in 10 Days (2003)

21. Нечто замечательное / Some Kind of Wonderful (1987)

20. Энни Холл / Annie Hall (1977)

19. Много шума из ничего / Much Ado About Nothing (1993)

18. Амели / Amélie (2001)

17. Квартира / The Apartment (1960)

16. Четыре свадьбы и одни похороны / Four Weddings and a Funeral (1994)

15. Власть Луны / Moonstruck (1987)

14. 40-летний девственник / The 40-Year-Old Virgin (2005)

13. К черту любовь! / Down with Love (2003)

12. Его девушка Пятница / His Girl Friday (1940)

11. Свадьба моего лучшего друга / My Best friend's Wedding (1997)

10. Неспящие в Сиэтле / Sleepless in Seattle (1993)

9. Теленовости / Broadcast News (1987)

8. Это случилось однажды ночью / It Happened One Night (1934)

7. Ноттинг-Хилл / Notting Hill (1999)

6. День сурка / Groundhog Day (1993)

5. 10 причин моей ненависти / 10 Things I Hate About You (1999)

4. Дневник Бриджит Джонс / Bridget jones's Diary (2001)

3. Бестолковые / Clueless (1995)

2. Вам письмо / you've Got Mail (1998)

1. Когда Гарри встретил Салли / When Harry Met Sally (1989)


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