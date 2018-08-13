«Вещи сохнут неделю!»: как живут в «нефтяной столице» Беларуси 5 13.08.2018, 14:57

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Фото: belta.by

Люди годами борются с чиновниками от ЖКХ.

Приходишь однажды домой, а у тебя мокрые стены. Затопили соседи сверху? Не обязательно. Есть и другой вариант. Именно с ним и столкнулась молодая семья из Новополоцка, сообщает «Белсат».

«Мы здесь живем уже два года с маленьким ребенком в однокомнатной квартире и просим о помощи коммунальщиков. У нас текут швы в панели. Каждую осень у нас насквозь мокрые стены, повсюду плесень, везде грибок», – говорит жительница дома №24 на ул. Якуба Коласа Диана Писаренко.

Коммунальщики реагируют на обращения семьи – приходят, однако не составляют никаких актов осмотра стен.

«Первый раз пришли и сказали, что у нас проблемы с вытяжкой, но там все было хорошо. Второй раз вызвали – мне намекнули, что якобы я в этом виновата, мол, сама обливаю водой стены. Сказали, что придут в ноябре. Но какой смысл приходить, когда дадут отопление? Стены будут сухие. Что вы там увидите?» – рассуждает Диана Писаренко.

Действительно, проблема частично проходит в отопительный сезон, но когда батареи отключены – грибок возвращается. Коммунальщики жалуются на хозяев, что они как следует не проветривают квартиры и сушат в комнате вещи.

«Осенью вещи сохнут неделю! Коммунальщики сказали, что в квартире вообще нельзя сушить вещи. Но мы живем в однокомнатной квартире, где мне их сушить?» – говорит Писаренко.

Квартира раньше принадлежала свекрови Дианы. Женщина купила однокомнатную квартиру почти 20 лет назад.

«Все-таки наверное нужно швы промазать. С того момента, как я купила квартиру, ни разу здесь никто ничего не делал. На лицевой стороне дома я ни разу не видела, чтобы что-то делали, подмазывали швы или что-то такое. Может, уже по времени надо», – отмечает Ирина Писаренко, бывшая хозяйка квартиры.

Проблема герметичности швов в панельных домах довольно обычная для Беларуси. Как и нежелание коммунальщиков ее решать.

«Поскольку ЖКХ эту проблему никак не решает (отписки стандартные по всей Беларуси о неправильном проветривание помещений), гражданам приходится обращаться в суд. В досудебном порядке этот вопрос разрешается так: потребитель имеет право на получение качественных услуг ЖКХ в полном объеме», – подчеркивает правозащитник Ирина Третьякова.

Обои, которые отклеиваются от мокрых стен, – это наименьшая из проблем.

Квадратный метр плесени за сутки выделяет около миллиона токсичных спор. Жизнь в таких условиях приводит к развитию бронхо-легочных заболеваний, которые нередко приводят к астме.