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Константин Боровой: Обвал для Путина будет страшный

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  • 13.08.2018, 15:06
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Константин Боровой

100 российских рублей за доллар – это еще оптимизм.

Если президент России Владимир Путин продолжит нынешнюю политику, падение рубля продолжится. Такое мнение выразил 13 августа российский оппозиционер и политический эксперт Константин Боровой в видеоблоге на своей странице в Facebook, комментируя падение курса рубля к доллару.

"Если Путин будет оставаться в этом ступорном состоянии, то есть ничего не предпринимать, или предпримет очередную провокацию, все это продолжится. Если российские банки больше не смогут оперировать долларом, думаю, рынок обвалится", – заявил он.

Политический эксперт отметил, что у россиян имеется более $40 млрд и сейчас они начали выводить их с рынка.

"Накопленные рубли сдают уже просто лишь бы приняли. Еще не по весу, как в Венесуэле, где три миллиона процентов инфляция, но уже за любые деньги. Уже введены какие-то ограничительные меры Центробанком по операциям с валютой, потому что обвал начался и Центробанк пытается регулировать, сдерживать этот процесс. Но ему приходится расплачиваться валютными накоплениями", – рассказал он.

Боровой добавил, что Центробанк РФ финансировал многие проекты из денег, которых у него не было, и отток вкладов проявит эту ситуацию. "Обвал будет страшный. Кто-то говорил о 100 рублях за доллар. Боюсь, что это оптимизм. 100–200 рублей. Все значительно хуже", – подчеркнул он.

Политический эксперт добавил, что людям с небольшими рублевыми накоплениями надо побыстрее от них избавляться, а людям, которые имеют доллары на счетах, их обналичивать. "Сейчас самая удобная ситуация. Пока она удобная", – подытожил он.

8 августа 2018 года официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что принято решение наложить санкции на Россию за использование химического оружия при покушении на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании. После этого сообщения курс рубля рухнул до двухлетнего минимума. Утром 13 августа курс рубля на Московской бирже падал ниже 69,29 руб./$.


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