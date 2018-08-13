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Миллион вакансий: в Германии требуется рекордное количество персонала

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  • 13.08.2018, 15:14
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Сегодня в немецких компаниях открыто 1 210 000 вакансий.

По данным Института исследований рынка труда и карьеры (IAB), на данный момент в Германии свободно более миллиона рабочих мест, пишет «Немецкая волна».

Персонал нужен в сфере здравоохранения, производственном секторе, в сферах строительства и логистики. При этом 940 тысяч этих вакансий предложены компаниями, расположенными в западной части страны. Оставшиеся 270 тысяч - в восточной.

Нехватка кадров наиболее остро ощущается в фирмах численностью до девяти сотрудников. Главная проблема при поиске персонала - низкое число заявок на вакансию и недостаточная квалификация кандидатов.


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