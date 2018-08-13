Авторынок «Ждановичи» все-таки закроют? 3 13.08.2018, 15:38

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Репортаж с минского авторынка, о котором ходит много слухов.

Слухи о том, что авторынку "Ждановичи" скоро наступит конец, ходят лет десять так точно. Это вообще, наверное, национальная белорусская черта - что-нибудь "закрывать": то авторынки, то популярные интернет-порталы, то заведения, пишет abw.by.

Однако не так давно журналисты поделились громкой инсайдерской информацией: оказывается, авторынок "Малиновка" скоро останется единственной подобной площадкой в Минске! Что, неужели "Ждановичи" действительно "всё"?

Звонки знакомым перегонщикам подтверждения не дали. "Такую информацию распространяет тот, кому нечего делать. Вообще, сейчас лето, не сезон, вот такие и разговоры и ходят", - ответил один из них.

Официальный комментарий за подписью директора ТД "Ждановичи" Александра Мельника, кажется, расставляет все точки над "i". "В настоящее время наше общество не намерено расторгать договор аренды..." - тут, пожалуй, все понятно.

Доверяй, но проверяй! Поэтому журналисты не ограничились одним письмом и пошли в народ. Тем более, что на авторынке "Ждановичи" с ревизией они не были почти год. Что там продают в августе 2018-го и какие настроения среди продавцов?

Старикам здесь не место

Первое, что бросается в глаза, - машины на рынке за год "помолодели" и похорошели. Страшные ржавые "десятки" не найдешь, даже любимую белорусскую "классику" вроде VW Passat B3 или Audi 80 не обнаружишь!

Как будто фейс-контроль на рынке ввели - "не старше 2002 года выпуска". Однако "старички" в единичных экземплярах просачиваются на рынок. Например, Citroёn Xantia 1999 года с мотором 1.8 и "DVD-магнитолой" (премиум!) предлагается за 2700 долларов.

Еще один "пожилой" по меркам "Ждановичей"-2018 экземпляр - Renault Megane Scenic 1998 г.в. Владельца рядом не было, а объявление скупо по содержанию, как кассовый чек за три дня до зарплаты: 282.000 км, 1.9 дизель, "механика". И все. Хорошо хоть цена есть - 3200 долларов.

Дальше машины уже младше. Например, за VW Passat B5 в универсале хотят 5800. Что продавец предлагает за эти деньги? Климат-контроль и электропакет, ESP и ABS.

Рынок в Ждановичах как выставка самых популярных моделей, на которых ездят белорусы: Citroёn C5, Skoda Octavia, Audi A6, Opel Zafira... Кстати, Opel щедро разбросан по стоянке Astra`ми поколений G и J, Vectra`ми генераций B и С. Цена вопроса в среднем от 4000 до 5000 долларов.

Есть несколько Signum - на покупку одного из них серьезно настроилась небольшая компания. 2003 г.в., 2.2 дизель, "механика" и "полная комплектация". Расспросы продавца, договоренность провести небольшой тест-драйв - и внезапный вопрос журналистам, как раз оказавшимся рядом:

- Скажи, ну ты что думаешь по этой машине, а?

- Ну, если хороша, то надо брать! - оперативно находят ироничный ответ и заряжают смешок. Компания, в общем-то, смеется в ответ.

На авторынке вообще весело. На часах 12, суббота, а рядом с относительно свежими машинами пузатые дяди потягивают пиво. Неподалеку за столиком одного из многочисленных киосков типа "котят-кебаб" немолодые мужчины задорно хлещут водочку и шумно травят байки о том, как хотели то ли продать, то ли купить машину, но возникли проблемы с документами.

"Американцы" не в тренде

Удивительно, но мода ввозить битых "американцев" и восстанавливать их на продажу как будто не дошла до "Ждановичей"-2018. На весь рынок в субботу была парочка Ford Fusion и Buick Encore.

Но рядами, как на "Малиновке", "американцев" никто не продает. Их нужно практически выискивать. Вот этот Encore "завесил" на стартовые 18.150 долларов. Внутри у него бензиновый мотор 1,4 л и "автомат", пробег всего 6000 км. Или все-таки миль? Продавец хотя бы честно признается: машина привезена из Калифорнии, по Беларуси еще не ездила.

Зато обнаружились сразу две точки с Renault Grand Scenic. Все - с "проходными" моторами 1.5 dCi и пригнаны из Германии. Причем эти машины - буквально пару дней назад. Цена - 13.400, в объявлении забавляет строчка "пробег "родной".

Еще одна тройка Grand Scenic. На одной из машин виден "косяк" - заметный скол на нижней части бампера от, видимо, вылетевшего камня. Это авто оценено дешевле остальных - 13.750 у.е. Именно "у.е." - так указано в объявлении. Будто попал в 2002-й.

Два других в полном порядке и стоят чуть дороже.

"Самый фарш" - черный минивэн, 14.150 все тех же "у.е.". "Есть всё", - написано в объявлении. Правда, коробка - "механика". Продавец с радостью рассказывает о преимуществах богатой комплектации, вариантах трансформации салона. Спрашиваем у него, может, слышал что-нибудь о закрытии "Ждановичей"?

"До 2022 года продлили аренду на эту площадку. Единственное - видите, забор площадку разделяет? За ним брали пробу грунта. Говорят, там, возможно, будут центр торговый строить. Но эта часть площадки до 2022 года будет. А слухи эти я с 2005-го слышу. То в Хатежино собирались переносить, то еще куда, на "Аквабел"... "Ждановичи" еще долго будут жить. Пока они доход приносят, будут держаться до последнего".

Кстати говоря, половина той самой площадки, которую вроде как хотят застраивать, сейчас пустует. "Ждановичи" ничего не потеряют?

"Теща два месяца ездила"

В продолжение французской темы - в "Ждановичах" наметился если не тренд, то некоторая симпатия к Citroёn C4. Мы насчитали не меньше пяти автомобилей второго поколения. Стоят они в среднем 9300-9800 долларов, моторы объемом 1,6 л, коробки - на любой вкус. Год выпуска - 2013-2014-й.

Причем встречаются не только седаны, но и хэтчбеки. Они еще и дешевле. Этот, например, оценен в 8600 долларов. Мотор тоже 1.6, "механика" и максимальная комплектация Executive.

"Бюджетники"? Их тоже хватает. В основной массе это Rapid и Polo Sedan. Accent и Rio? Извините, вам не сюда.

Nissan Almera встретили только один, зато свежайший, 2018 года, за 9200 долларов.

Skoda Rapid 2018 г.в. на площадке тоже есть. Причем в объявлении сразу же смущает фраза: "Все выплачено". Залоговый?

В реестре Федеральной нотариальной палаты, впрочем, машины с таким VIN нет. Уже нет или пока нет?

Еще один интересный Rapid на год старше, но в богатой комплектации Hockey Edition. За машину хотят 12.100 долларов.

- Теща на ней два месяца ездила, - рассказывает продавец. - У меня три машины в семье. Зачем мне столько? Вчера пыль протер, с учета снял, сюда пригнал. У меня самого Logan новый в такси.

- А теще тогда что?

- А что теще... Хочу продать. Зачем эта машина? Деньги надо на ремонт, учебу... - вдруг начинает сбивчиво объясняться продавец, и также внезапно находится: - Зато здесь не DSG, а японский "автомат" Aisin! Привод ременный, не цепь!

- Машина из России? - спрашиваю, глядя на таблички для "номеров" с надписями "Автомир Богемия".

- Покупалась в Москве в салоне. Если бы она здесь покупалась новая и продавалась, то был бы какой-то подвох. По договору купли-продажи можем оформить в ГАИ, - говорит продавец и продолжает перечислять достоинства "богатого" Rapid: - Это же не интернет, здесь машину посмотреть можно.

- Но говорят, что все скоро кончится, "Ждановичи" закроют.

- Ну и что? "Малиновка" есть. Там много машин.

В другом ряду находим еще один Rapid. Их действительно много! За этот, 2016 года, просят 11.300 долларов. В разговоре с продавцом выясняется, что машина не из Беларуси:

- Мотор 1.6 MPI, ременный, самый хороший считается. Машина без пробега по Беларуси, только из России приехала. Был один хозяин, сдал ее в trade-in. Ни одна деталь не красилась, все работает. Можем даже у "официалов" пробег пробить. Салон какой, посмотрите! По всему видно, что свежая. Все работает, все в идеале.

Не забыли, как выглядит относительно свежий VW Golf? В Беларуси новые уже не продают, выбирать приходится только между Polo Sedan и Jetta. А на рынке "Ждановичи" - пожалуйста, берите "пятилетку" с 1.4 TSI и "механикой".

По цене как тот же Rapid, 11.250. Причем продавцу, похоже, настолько надоело рассказывать про доработки VAG в этом моторе, что он целую "Википедию" на торпедо выложил, мол, просвещайтесь и не бойтесь TSI.

Что подешевле? Есть VW Scirocco, но у него треснутое лобовое стекло. За машину 2009 года выпуска просят 7150 долларов.

Чуть меньше, 6950 долларов, хотят за SEAT Leon того же года выпуска. Что за мотор и "коробка" - молчок.

"Здесь 90 процентов "перекупов"

"Китай"? И он есть на "Ждановичах". Но ваш "любимый" Geely не найти, есть только Chery. К примеру, QQ6 продают за 3000.

- Есть кондиционер, электрозеркала, бортовой компьютер. Пробег 60 тысяч километров. В Беларуси она четыре года, покупал у знакомых. Машинка целенькая. Предыдущие владельцы сделали антикоррозийную обработку. Клиренс достаточный, она, как "букашка", прыгает через плохие дороги, - рассказывает продавец.

"Букашки" на авторынке тоже в ассортименте. Очень неплох этот Renault Twingo 2009 г.в. Мотор 1,2 л, "робот". На заднем ряду места - вагон! Пока лазаем по машине вдоль и поперек, продавец выкладывает как на духу:

- Честно скажу: задняя дверь красилась. Там маленькая царапинка была, но жена захотела так. Мол, на новой машине ездит, все должно быть идеально. "Робот"? Чего его бояться - замена вместе со сцеплением всего-то 400 долларов. "Автомат", если сломается, поменяешь минимум за 1200. Задние сиденья - трансформеры, их можно откинуть. Полмашины - это багажник, получается. В интернете машины такого года стоят от 4,8-5 тысяч, я хочу 4650, но могу скинуть.

- Здесь на рынке у 90 процентов машин нет хозяев, - вдруг вмешивается в разговор продавец Peugeot 107, стоящего напротив. - Все "перекупы" сидят. Они тебе будут рассказывать, сказки петь, прошлое выдумывать. А здесь реальный человек, он тебе и техпаспорт покажет, и собственный паспорт! Понял, да?

Признаться, от такого желания поддержать собрата продавца мы немножко прибалдели. Прямо солидарность продающих!

- Чего-то я слышал, что "Ждановичи" прикрывать собираются... - прерываю антиперекупский спич главным вопросом этого репортажа.

- Пять лет так говорят. "Перекупам" страшно должно быть, а нам-то что? - уходя от Twingo, парирует продавец 107-го.

В противовес "букашкам" - шоу-стоппер субботних "Ждановичей" лифтованный пикап Toyota Tundra! 2012 год, мотор 5,7 л, "автомат" и, как утверждает хозяин, "состояние нового авто". Стоит такое счастье 30.000 долларов.

"Ждановичи" хоронили, "Ждановичи" хоронят, "Ждановичи" будут хоронить - такой вывод можно сделать из посещения авторынка. Однако он реально держится! Выбор есть, продавцы тоже. Даже если 90% из них - "перекупы".