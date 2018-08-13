За избиение Чалого присудили 3 года тюрьмы и 3 года «химии» 4 13.08.2018, 16:43

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СЕРГЕЙ ЧАЛЫЙ

ФОТО: TUT.BY

Экономист получит денежную компенсацию.

Суд Центрального района Минска вынес приговор по громкому делу об избиении экономиста Сергея Чалого и его друга Анатолия Соколовского, передает «Радыё Свабода».

Судья Татьяна Oкoвита присудило нападающим: Александру Рублеву 3 года заключения, Кириллу Довнору - 3 годам ограничения свободы в учреждении открытого типа (так называемой «химии»).

Пострадавшие требовали от подсудимых еще денежной компенсации за моральные страдания: Чалый - 5 тысяч рублей, Соколовский - 500 рублей. Суд постановил взыскать в пользу Чалого 1 тысячу рублей и судебные расходы более 1 тысячи, в пользу Соколовского - 250 рублей.