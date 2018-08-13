Видеохит: Мама-шимпанзе играет со своим малышом в «самолетик» 1 13.08.2018, 16:08

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Семья приматов ведет себя совсем как человеческая.

Исследователи из тайской организации Chimpanzee Project, которая изучает жизнь шимпанзе в дикой природе, сняли, как мама-шимпанзе удерживала своего детеныша на поднятых ногах и слегка трясла его. На видео обратил внимание сайт goodnewsanimal.ru.

В эту игру, которую некоторые называют «самолетик», играют люди по всему миру (разве что обходятся без тряски). Но у обезьян такую сцену сняли впервые.