закрыть
13 августа 2018, понедельник, 18:28
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Более ста деятелей культуры призывают освободить Олега Сенцова

  • 13.08.2018, 16:26
Олег Сенцов

В числе присоединившихся к призыву - министр культура Франции, британский режиссер и канадский сценарист.

Более ста деятелей искусства и министр культуры Франции Франсуаз Ниссен призвали освободить украинского режиссера Олега Сенцова, продолжающего голодовку в российской колонии, пишет «Немецкая волна».

"Бездействовать означает дать Олегу Сенцову умереть, это будет отказ от наших принципов", - говорится в коллективном заявлении, опубликованном на сайте французской газеты Le Monde вечером 13 августа. В числе присоединившихся к призыву - французские режиссеры Жан-Люк Годар и Бертран Тавернье, британский режиссер Кен Лоуч, канадский сценарист Дэвид Кроненберг.

Авторы обращения считают приговор Сенцову нарушением международного права, основных прав и свобод человека, а также "атакой на свободу мысли творчества". Они отмечают, что режиссер "содержится в ужасных и бесчеловечных условиях" и из-за голодовки потерял уже около 30 кг, а его состояние постепенно ухудшается. "Надо действовать, и действовать быстро", - говорится в заявлении.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Песков, комментируя ситуацию с Сенцовым, заявил, что "нечего добавить к тому, что говорилось ранее". Несколько дней назад Песков сообщил, что администрация президента получила письмо от матери Сенцова с просьбой о его помиловании.

Макрон обсудил с Путиным ситуацию с Сенцовым

10 августа президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора призвал президента РФ Путина "срочно найти гуманитарное решение" в ситуации с украинским режиссером.

Сенцов был задержан в аннексированном Россией Крыму в 2014 году и обвинен в создании на территории полуострова «террористического сообщества». Летом 2015-го суд в Ростове-на-Дону приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. В середине мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных.

8 августа адвокат Дмитрий Динзе после посещения своего подзащитного в колонии рассказал, что тот потерял в весе 30 килограмм, а его пульс снизился до 40 ударов в минуту. Двоюродная сестра режиссера Наталья Каплан сообщила, что состояние Сенцова "катастрофически плохо".


популярное за неделю

Мнение

«Звездные войны» начинаются
«Звездные войны» начинаются Виталий Портников
Выходить по одному!
Выходить по одному! Ирина Халип
Время необратимо
Время необратимо Марина Адамович
Генеральная репетиция последнего парада
Генеральная репетиция последнего парада Владимир Халип