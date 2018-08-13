Более ста деятелей культуры призывают освободить Олега Сенцова 13.08.2018, 16:26

Олег Сенцов

В числе присоединившихся к призыву - министр культура Франции, британский режиссер и канадский сценарист.

Более ста деятелей искусства и министр культуры Франции Франсуаз Ниссен призвали освободить украинского режиссера Олега Сенцова, продолжающего голодовку в российской колонии, пишет «Немецкая волна».

"Бездействовать означает дать Олегу Сенцову умереть, это будет отказ от наших принципов", - говорится в коллективном заявлении, опубликованном на сайте французской газеты Le Monde вечером 13 августа. В числе присоединившихся к призыву - французские режиссеры Жан-Люк Годар и Бертран Тавернье, британский режиссер Кен Лоуч, канадский сценарист Дэвид Кроненберг.

Авторы обращения считают приговор Сенцову нарушением международного права, основных прав и свобод человека, а также "атакой на свободу мысли творчества". Они отмечают, что режиссер "содержится в ужасных и бесчеловечных условиях" и из-за голодовки потерял уже около 30 кг, а его состояние постепенно ухудшается. "Надо действовать, и действовать быстро", - говорится в заявлении.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Песков, комментируя ситуацию с Сенцовым, заявил, что "нечего добавить к тому, что говорилось ранее". Несколько дней назад Песков сообщил, что администрация президента получила письмо от матери Сенцова с просьбой о его помиловании.

Макрон обсудил с Путиным ситуацию с Сенцовым

10 августа президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора призвал президента РФ Путина "срочно найти гуманитарное решение" в ситуации с украинским режиссером.

Сенцов был задержан в аннексированном Россией Крыму в 2014 году и обвинен в создании на территории полуострова «террористического сообщества». Летом 2015-го суд в Ростове-на-Дону приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. В середине мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных.

8 августа адвокат Дмитрий Динзе после посещения своего подзащитного в колонии рассказал, что тот потерял в весе 30 килограмм, а его пульс снизился до 40 ударов в минуту. Двоюродная сестра режиссера Наталья Каплан сообщила, что состояние Сенцова "катастрофически плохо".