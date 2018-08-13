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Америку ищут чаще, чем Европу: куда летают белорусы из Минска

  • 13.08.2018, 16:33
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Несколько любопытных фактов.

Для путешественника из Беларуси поиск билетов из Минска почти всегда превращается в противоречие «хочу-могу», пишет tio.by.

Хочу: улететь из Минска на курорт или в Европу. Могу: вылететь из Москвы/Киева/Вильнюса в несколько раз дешевле. Благодаря статистике от популярного сервиса бронирования AviaSales.ru, который позволяет сравнить цены и найти самый дешевый билет, журналисты узнали, куда белорусы хотели улететь из Минска и куда они попали в итоге. А также обнаружили несколько любопытных фактов.

К сожалению, вряд ли получится отследить количество белорусов, ищущих билеты из Вильнюса и Москвы, а жаль: это была бы действительно интересная статистика. Также стоит отметить, что топ перечисленных направлений имеет свою специфику: поскольку многие наши сограждане по причине дороговизны билетов летают не из Минска, реальная картина популярных у белорусов локаций может быть совсем другой. Но сегодня речь пойдет о Минске.

Итак, топ-5 самых популярных запросов за июнь

Самый популярный июньский запрос, который идет с большим отрывом от других, — Москва. Сюда белорусы искали билеты более 48 тысяч раз и купили более 1000 квитков.

Дальше картина немного грустная: из Минска белорусы часто хотели улететь в Тбилиси и Батуми — города заняли вторую и третью позицию в желаемых направлениях июня. Но купили всего 201 билет, хотя в сумме билеты в эти два города искали более 38 тысяч раз. При этом Тбилиси все-таки вошел в тройку направлений, куда белорусы купили больше всего билетов.

Четвертую позицию по популярности в июне занял Санкт-Петербург: 15,5 тысяч раз белорусы пытались найти недорогие билеты в Северную столицу и купили в итоге 184 билета.

Интересно, что в десятку популярных июньских направлений вошел Нью-Йорк, обойдя по количеству запросов Киев, Одессу и многие города ЕС (правда, билетов в Америку купили в результате меньше, чем в Украину, но больше, чем в Рим, Милан и Париж).

А вот из популярных у туристов городов Европы в десятку вошла только Барселона: ее искали более 8 тысяч раз и купили 36 билетов. Прага, Париж, Милан, Рим, Берлин и Амстердам оказались не так популярны: видимо, те, кто планирует лететь туда самостоятельно, заранее знают, что дешевле это сделать из Вильнюса и Варшавы.

Получается, больше всего в июне белорусы хотели самостоятельно улететь в Москву, Тбилиси, Батуми, Санкт-Петербург. А улетели в итоге в Москву, Санкт-Петербург, Тбилиси (да, топ-3 тут совпал), а также Киев и Баку.

Много искали и мало покупали билеты в Батуми (более 17 тысяч запросов и 38 купленных билетов), Стамбул (более 10,5 тысяч запросов и 42 купленных билета), Ашхабад (более 4600 запросов и 2 купленных билета), Шарм-эль-Шейх (более 3200 запросов и 2 билета). От 1100 до 1500 раз искали билеты из Минска в Шанхай, Клайпеду, Мале, Мадрид, Салоники, Пхукет, но купили всего от 2 до 5 билетов.

Топ направлений июля: лидеры изменились

Билеты по сравнению с июнем искали чаще на 40 тысяч запросов: в итоге получилось более 480 тысяч попыток найти хорошие билеты. Топ-10 самых популярных запросов за июль.

Опять в лидерах Москва — более 56 тысяч запросов и 1031 купленный билет. Почти 25 тысяч запросов было по Тбилиси: результат - 135 купленных билетов. Более прицельно, чем в Тбилиси, искали билеты в Петербург: чуть более 17 тысяч запросов и 203 купленных билета.

Билеты в Шарм-эль-Шейх искали 4 тысячи раз, а в итоге оказался куплен лишь один билет. Одинаковое количество билетов с вылетом из Минска купили в Вильнюс, Сингапур и Набережные Челны.

В июле белорусы больше всего хотели попасть из Минска в Москву, Тбилиси, Петербург, Батуми и Стамбул. А летели в основном в Москву, Петербург, Тбилиси, Киев и Тель-Авив. Интересно, что в июле белорусы купили одинаковое количество билетов в Варшаву и в Нью-Йорк, хотя билеты в Америку искали в два раза чаще. С примерно одинаковой частотой искали и покупали билеты в Барселону и Одессу, Дубай и Тюмень, Париж и Красноярск, Пекин и Анапу. При этом при равном количестве купленных билетов на российские города приходится гораздо меньше запросов: например, Париж искали более 4400 раз, а Красноярск — в три раза реже.

Получается, что «хочу-могу» работает в основном в сторону России: в другие страны мы летать хотим, но ищем долго и покупаем мало - значит, есть причины не покупать билеты (вероятно, цена). Напрашивается вывод: белорусы дружно идут смотреть варианты подешевле с вылетом из других городов либо откладывают поездку до лучших времен. А есть любители и просто помониторить билеты на вкусные направления. Да, и речь идет все же о любителях готового - то есть пакетных туров.

В июне-июле белорусы ищут билеты и летают в основном в Москву, Тбилиси и Петербург. Билеты на популярные европейские направления (Берлин, Рим, Амстердам) ищут так же часто, как и в областные города России. Белорусы много ищут и мало покупают. И хоть летом периодически можно взять билет на чартер в Римини из Минска и обратно за 70 евро или Минск-Барселона-Минск за 120 евро, но такие предложения очень горячи и требуют умения быстро собирать вещи и договариваться с начальством о внеплановом отпуске.

А пока продолжаем летать из Вильнюса и Киева! И что-то подсказывает, что там рейтинг направлений совсем другой.


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