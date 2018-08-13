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ЕС профинансирует строительство альтернативного газопровода в Польше

  • 13.08.2018, 16:46
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Фото: Reuters

Он позволит полякам иметь более надежную энергию и по более приемлемым ценам.

Европейская комиссия решила инвестировать в строительство газопровода протяженностью 168 км Погорска Воля - Творзен на юге Польши.

Об этом заявил официальный представитель ЕК Кристиан Спар в понедельник, 13 августа, на брифинге в Брюсселе, сообщает nv.ua.

"Из европейского фонда регионального развития будет выделено €145,5 млн для инвестиции в строительство газопровода в Польше, который должен быть завершен в 2020 году. Этот газопровод позволит полякам иметь более надежную энергию и по более приемлемым ценам", - рассказал он.

Этот газопровод является частью коридора Север-Юг, объявленного проектом "общего интереса" ЕС и включенного в 2017 году в десятилетний план развития, разработанный Европейской сетью операторов газотранспортных систем.

"Этот газопровод, поддержанный европейским фондом, - новый камень в здании европейского рынка энергии, а также является вкладом в диверсификацию источников энергии в Европейском союзе", - заявила член Еврокомиссии по региональной политике Корина Крету.

Отмечается, что коридор Север-Юг состоит из 10 различных проектов, из которых в настоящее время шесть софинансируются ЕС. Общий вклад союза в эти шесть проектов за бюджетный период 2014-2020 годах составляет €275 млн.

Напомним, что Польша планирует полностью отказаться от российского газа в 2022 году - после завершения долгосрочного контракта между польской PGNiG и российским Газпромом.


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