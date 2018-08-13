Минский таксист потребовал с иностранцев $29 за 4 километра пути 12 13.08.2018, 16:57

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Украинцы решили взять такси «от борта» и получили в десятки раз завышенный чек.

На данный момент в законе говорится, что водитель-ИП имеет право устанавливать расценки на свои услуги, а о том, что они должны соответствовать каким-либо пределам, не сказано, пишет onliner.by.

Потому пока единственным рычагом воздействия остается общественное порицание и отказ от услуг при малейших сомнениях. Но эти методы — для местных, знающих. А что произойдет, если на таксиста-ИП нарвется иностранец? Такая история и произошла на минувших выходных.

Случай, о котором рассказал читатель Александр, имел место в субботу. Главными героями явились таксист и гости из Украины — страны ближнего зарубежья, чьи жители не имеют языкового барьера. Сложно представить, как развивалась бы ситуация с людьми из более далеких государств, не владеющих государственными языками нашей страны.

«К нам с рабочим визитом приезжали партнеры из украинского Харькова, — рассказал Александр. — В течение рабочей недели они были в таком восторге от Минска, что решили остаться на выходные и самостоятельно погулять. Людям нравилось все, пока не столкнулись с таксистом. Жили они в гостинице на пр. Победителей и решили поужинать в ресторане национальной кухни, который также расположен на проспекте, только дальше от центра, ближе к МКАД. Расстояние от точки А до точки Б — около 4 километров. Они вышли и, как принято во всем мире, сели в такси, которое было рядом с гостиницей, — «от борта».

«Обращу внимание, что на указанную территорию около отеля можно подъехать, только если миновать шлагбаум, — дополнил молодой человек. — Следовательно, шофер каким-то образом согласовал свое нахождение у отеля с администрацией. И тут возникает большой вопрос о сервисе со стороны гостиницы, если проезд был легальным. Одним словом, путь в 4 км обошелся ребятам в 58,16 рубля. На все возмущения водитель спокойным тоном предложил вызвать милицию. Естественно, людям не хотелось в чужой стране связываться с правоохранителями, и пришлось оплатить этот в десятки раз завышенный чек. Почему я говорю о десятикратном завышении? Потому как обратно они добрались на другом такси за 5 рублей».