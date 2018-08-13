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Путинская таблетка

  • Илья Мильштейн, graniru.org
  • 13.08.2018, 17:06
  • 1,700
Илья Мильштейн
Фото: snob.ru

Вариации на тему «денег нет, но вы держитесь» разнообразны.

Случается, премьер-министр прямо так спроста и рубит обступившим его крымским старушкам, которые не ожидали, что освобождение от гнета киевской хунты обернется для них скорбным безденежьем. Бывает, тот же младший царь, уже в иные времена, объясняется с россиянами метафорически, сравнивая пенсионную реформу с горькой таблеткой: мол, придется слопать, чтобы подлечиться. Морщится и старший царь, которому указанная реформа не нравится ни в какой редакции, но проблему, говорит вздыхая, тем не менее надо решать.

Впрочем, есть нечто общее в выступлениях обоих царей, что должно радовать всех нас: стареющих политических обозревателей с нашим сложным внутренним миром и простых приплывших старушек. Это августейшая доброжелательность законно избранного государя и его заместителя, когда они вступают в диалог с народом. Так, Дмитрий Анатольевич обычно старается подсластить пилюлю, от всего сердца желая огорченным гражданам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. А то и кормит обиженных этой целебной пилюлей, буквально с ложечки. Владимир же Владимирович, который долгое время, по словам пресс-секретаря, пребывал в неведении насчет тонкостей пенсионного секвестра, солидарно с россиянами отвергает любые его модификации, едва узнаёт, в чем там дело. Хотя и понимает, что деваться некуда, надо соотечественников грабить.

Увы, далеко не все царские вельможи столь тактичны и благосклонны к своим подданным, как это свойственно нашим неразлучным монархам. Зафиксированы случаи бездушного отношения к людям, сопровождаемые попытками переложить на них вину и ответственность за материальные невзгоды. Дескать, ликовали и пели, когда мы присоединяли к вам сакральный полуостров, - теперь затяните пояса и пляшите. Такие слова явно расстраивают и даже обескураживают россиян, которые на Крым конечно подписывались и в принципе соглашались петь и ликовать, но при условии, что им за это ничего не будет. А если бы их заранее предупредили, что и рублем накажут, и с пенсиями начнутся тягостные заморочки, и в целом стране придется платить по счетам практически неподъемным, и чуть не до ядерной войны допляшемся, то они бы тогда, верно, еще десять раз подумали. Прежде чем веселиться, празднуя победу.

Потому столь неприятное впечатление произвела вчерашняя речь спикера Госдумы. Гастролируя в родном Саратове, он мало того что поглумился над земляками предпенсионного возраста, которым предложил отправляться на спортплощадки, чтобы там, значит, состязаться в беге с юниорами и продлевать себе жизнь. Председатель нижней палаты еще и пригрозил собравшимся для встречи с ним жителям Заводского района, что ежели они будут сильно выпендриваться, то могут совсем остаться без пенсий. Чему легко было поверить, несмотря на то что право на отдых и социальное обеспечение по возрасту прописаны непосредственно в Основном Законе. Поскольку перед ними выступал главный законодатель страны, который, если понадобится, может с позволения самодержцев и конституционную норму отменить.

Он пугал и разжигал страсти, что породило естественную реакцию в последующих комментах в сети, как-то: призывы плюнуть спикеру в наглую лживую харю, приглашением ему пойти и убиться на спортплощадке и т.д. Еще крепче досталось депутату Баталиной, уроженке того же Саратова, которая выступала вместе с Володиным и совершенно в том же духе. Цитировать нападки на даму мы не станем, ибо с детских лет ранены женской долей, но зададимся вопросом: зачем они так высказываются? Есть же образцы, которые демонстрирует высшее начальство при общении с избирателями, и почему бы им не следовать?

Думается, что именно для разнообразия. Для того, чтобы на фоне бестактных речей брутальных сановников заметнее выделялись гуманистические проповеди аскетизма в исполнении особ царствующего тандема. Что же касается Володина, то он, вероятно, дополнительно раздражен мятежными настроениями, охватившими подконтрольных ему единоросов. Спикер переживает, как бы в Кремле не заподозрили, что эти настроения он сам и подогревает, мечтая нарастить себе рейтинг, - вот и буянит на своей малой родине, выслуживаясь перед царями.

Однако оценят ли цари по достоинству его хитроумное хамство - непонятно. Точнее, главный царь, которому осенью предстоит совершать окончательный выбор между жестким вариантом закона об упорядочивании пенсионного возраста и мягким ограблением трудящихся. Ситуация тревожная, и Володин со своими угрозами напрочь отобрать пенсии у народа, потому как денег нет, может показаться провокатором и вредителем. Видно же, что люди держатся с большим трудом, иные из последних сил, а им четвертый человек в государстве сулит нищету и гибель. Едва ли его похвалят за это сидящие под санкциями российские цари - старший и младший.

Как бы то ни было, вряд ли они его и сильно поругают. В конце концов, обращаясь к электорату, он же не предлагал отдать Крым, а с ним и Донбасс, убраться из Сирии, помириться с человечеством и скинуть царей. То есть все те необходимые для возрождения России меры, которых было бы достаточно для того, чтобы не повышать пенсионный возраст. Он был, в сущности, сдержан в своих только с виду эпатажных речах, и разве не о том втайне мечтает руководство, о чем заговорил вслух отважный Володин? Если бы не люди, все эти дети, пенсионеры и стареющие дармоеды, которых надо кормить и прикармливать, сколько геополитических замыслов можно было бы осуществить, страшно даже помыслить. Однако денег нет, и начальство выходит к микрофонам, по-хорошему и по-плохому призывая народ смириться с неизбежным.

Илья Мильштейн, graniru.org


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