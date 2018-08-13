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Видеофакт: В Гродно на пляже видели смерч

  • 13.08.2018, 17:15
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Он за несколько секунд поднял лодку.

Гродненцы, которые отдыхали на городском пляже «Усики» 13 августа стали свидетелями смерча, который за несколько секунд поднял лодку и напугал людей.

Свидетели сообщают hrodna.life, что смерч пришел с Немана на пляж. За несколько секунд он успел поднять лодку и песок. Отдыхающие успели заснять как смерч пришел на пляж, а потом ушел в сторону леса.

Стоит отметить, что этим летом уже в нескольких регионах Беларуси наблюдали смерч. О пострадавших не сообщается.


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