В Минске на площади Якуба Коласа серьезное ДТП - более пяти скорых 3 13.08.2018, 17:30

6,099

Есть пострадавшие.

В понедельник ближе к концу рабочего дня на пр. Независимости произошла авария с пострадавшими. Среди участников — две легковушки и один микроавтобус, сообщает onliner.by.

Последний является маршрутным такси. Возможно, этим фактом объясняется прибытие на место происшествия большого количества машин скорой помощи — не менее пяти.

В ГАИ Минска подтвердили факт ДТП, на месте еще работают инспекторы, выясняют обстоятельства произошедшего. Инспекторы говорят, движение по проспекту затруднено на участке от площади Якуба Коласа до ул. Гикало в обоих направлениях.

К ЦУМу выехали спасатели, на асфальте видны следы пены. Также, возможно, понадобилась помощь в деблокировке пострадавших.