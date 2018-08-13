В Минске на площади Якуба Коласа серьезное ДТП - более пяти скорых

В Минске на площади Якуба Коласа серьезное ДТП - более пяти скорых3
- 13.08.2018, 17:30
- 6,099
Есть пострадавшие.
В понедельник ближе к концу рабочего дня на пр. Независимости произошла авария с пострадавшими. Среди участников — две легковушки и один микроавтобус, сообщает onliner.by.
Последний является маршрутным такси. Возможно, этим фактом объясняется прибытие на место происшествия большого количества машин скорой помощи — не менее пяти.
В ГАИ Минска подтвердили факт ДТП, на месте еще работают инспекторы, выясняют обстоятельства произошедшего. Инспекторы говорят, движение по проспекту затруднено на участке от площади Якуба Коласа до ул. Гикало в обоих направлениях.
К ЦУМу выехали спасатели, на асфальте видны следы пены. Также, возможно, понадобилась помощь в деблокировке пострадавших.